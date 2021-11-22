Kontrolsüz güç

Galatasaray tamamen dolu tribünlerin avantajıyla Fenerbahçe'ye karşı ilk ve son 20 dakikada üstün oynadı. Feghouli karşı karşıya golü atamadı şutunda topu kaleci Berke'ye çarptırdı. Geçiş oyunlarında kazanılan topları hızlı hücuma başarıyla taşıyan Galatasaray Halil, Kerem, Morutan üçlüsüyle yaptığı pas resitali sonunda Kerem'in akıllı vuruşuyla öne geçti. Gol sonrası Fenerbahçe alanları daraltıp Galatasaray'ın pas yapma alışkanlığını bozdu. İrfan Can'ın kullandığı akıllı toplara Mesut, doğru paslarla destek oldu. Mert Hakan ile Zays orta alanda ortaya koyduğu mücadele Berkan ile Cicaldau'ya top kaybı ve pas hataları yaptırdı. İrfan Can'ın enfes pasında Mesut'un attığı gol Galatasaray savunmasının büyük ayıbıydı. Mesut gibi bir oyuncu böyle boş bırakılır mı? Galatasaray emek harcayarak oya işler gibi gol attı ama aptalca gol yedi. Oyuna iyi başlayan Morutan da Feghouli de Kerem'in golünden sonra oyundan düştüler.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

Fenerbahçe topa daha iyi hükmederek ikinci yarıya başladı. Galatasaray mücadele ediyor ama pas oyununda üstünlük kuramıyordu. Terim oyundan fizik olarak düşen Halil ile Morutan'ı çıkarmakta geç kaldı. Taylan orta alanı toparladı. Diagne fiziğiyle Fenerbahçe savunmasının rahatını bozdu. Aanholt-Kerem ikilisinin solda oluşturduğu pas dialoğu Galatasaray'ı hücuma taşıdı. Cicaldau iki pozisyonda Berke'yi ve Kim'i geçemedi. Fenerbahçe'li Kim ile kaleci Berke Galatasaray'a gol izni vermedi. Diagne'nin kafayla attığı golün VAR'dan "Faul" olarak dönmesi şaşırtıcıydı. Galatasaray'ın kontrolsüz hücumu başına iş açtı. Pereira'nın Rossi hamlesi Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Derbiyi kazanmak Fenerbahçe'yi krizden çıkardı. Galatasaray eğer Marsilya'ya kaybederse kaosla tanışır.