Değişiklik yaradı

Fatih Terim'in sistemde ve iki oyuncunun yerlerinde yaptığı değişiklik Galatasaray'a olumlu yansıdı. 4-1- 4-1 anlayışında tek ön libero olarak görev yapan Berkan, çok koşarken basit oynadı, dikine etkili paslar da attı.

Demek ki; Taylan-Berkan ikilisi birlikte oynarken ön libero rolünü bölüşüyorlarmış ve bu yüzden verimli olmuyorlarmış.

Galatasaray skoru ele geçirdikten sonra orta alanın güçlenmesi adına Taylan-Berkan oynayabilir.

Terim de doğru bir hamleyle skor 2-0'a gelince orta alanda ikili formüle döndü.

Morutan kanatta ayaklarına pranga vurulmuş gibi oynuyordu.

Terim'in "Forvete yakın ve serbest oynayacaksın" talimatından sonra Rumen yıldız müthiş etkiliydi.

Araya pas attı, şıkışan oyunda topu ters kanada aktardı.

Derin ve kapalı savunma yapan Gaziantep kilidini bir çilingir vuruşuyla açtı.

H H H

Morutan sağ çaprazdan uzak köşeye sol ayağının içiyle mükemmel bir gol attı.

Galatasaray'ın oyun değişiminde Berkan ile Morutan üstlendikleri görevi başarıyla yerine getirdi.

Marcao savunmada gece ye damga vuracak üst düzeyde bir futbol oynadı.

Marcao dikkatliydi, rakiplerinin kolay top kullanmasına izin vermedi ve Nelson ile birlikte kritik hamlelerde bulundu.

Van Anholt tekniği yüksek ama çok pozisyon hatası yapıyor ve hücumdan geriye dönmekte geç kalıyor.

Antep hücumlarını daha çok Van Anholt'un bölgesinden yaptı.

Hollandalı sol bekin bu zafiyeti savunmada sıkıntı yaratıyor.

Galatasaray'ın hücumdaki enerji santrali Kerem, çalışkanlığı ve koşu kalitesiyle yine ön plana çıktı.

Kerem, etkili oyununu Feghouli'nin enfes pası sonrası attığı kalite kokan golüyle süsledi.

Halil fizik olarak güçlenmeli ve ikili mücadelelerde ayakta kalmaya çalışmalı şut atmadan önce "Boşta arkadaşım var mı?" diye çevre kontrolü yapmalı.