Beraberlik kokuyor

Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyunlarına bakarsak bu maçı kim kazanır?

Derbi beraberliğe göz kırpıyor. Beşiktaş, geniş alanda oynamayı seven, bu fırsatı yakaladığında da kanatlardan etkili hücum yapan bir takım. Galatasaray, Avrupa'daki kompakt oyunu ile hem rakiplerine pozisyon vermedi hem de akıllı ve sabırlı oyunu ile 7 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki oyun modelini sahaya yansıtırsa Beşiktaş'a kesinlikle kaybetmez. Üstelik 70-75 dakika skoru beraberlikte tutarsa son 15 dakikada vites yükseltip maçı kazanabilecek pozisyonları da bulabilir.



Beşiktaş'ta Sergen Yalçın "formda değil" ama derbi havası da farklı olur. Yalçın neyi doğru yaparsa güler?

Sergen Yalçın'ın formda olmadığına inanmıyorum. Ancak uygulamalarda hata yaptı. Türkiye'de 3 yerli oynatırken Dortmund ve Sporting maçlarında Ersin dışında tamamen yabancılara yer verdi. Bu durum takım içindeki yerli oyuncuları biraz üzmüştür. Ve "hoca bize güvenmiyor mu?" kırgınlığı yaratmıştır. Sergen hoca 3 yerliyi kullanmak zorunda. Ama önemli yabancı isimler de kulübede kalmak zorunda. Beşiktaş, alan savunması yapan takımlara karşı üretmekte zorlanıyor. Sergen, Galatasaray'ın Avrupalı oyununu aşmak için farklı oyuncularla bir kadro ve plan üretmeli.



Fatih Terim, Dolmabahçe'de Beşiktaş'ı nasıl mat edebilir?

Fatih Terim, Galatasaray'da Avrupa'da mükemmel bir oyun planı kurguladı. Maç boyu oyunu iyi okudu, yaptığı hamlelerle Galatasaray'ı tekrardan Avrupa'da ayağa kaldırdı. Yani alınan 7 puan ve oynanan oyun, tamamen Terim'in stratejisidir. Sarı-kırmızılıların orta sahası üretken olmamasına rağmen çok koşup, iyi mücadele edip rakibi bozuyor. Marcao'nun dönüşü defanstaki defoları bitirirken Muslera'nın da konforlu kalecilik yapmasını sağladı. Galatasaray kazanmak istiyorsa Avrupalı kimliğini sergilemeli.



Beşiktaş ve Galatasaray'dan sezon başından bu yana en iyi dörder ismi sayar mısınız?

Beşiktaş'ta Ersin, Josef de Souza, Batshuayi, N'Koudou… Futbolda atanla tutan iyi olmak zorunda. Ersin'in yükselen formu ile Batshuayi'nin yükselen hırsı göz kamaştırıyor. Galatasaray'da Kerem, son Avrupa maçlarına bakarsak Marcao- Nelsson ve Muslera… Marcao ve Nelsson birbirlerini tamamladılar. Danimarkalı oyuncu kendini buldu, Marcao Avrupa'da Galatasaray'ın iyi oyununun şifresi oldu. Muslera toparlandı. Kerem her an sonucu değiştirebilecek bir silah.



Muslera ve Ersin'in maçı olur mu bu derbi?

Hakem kararları yine tartışılıyor. Derbide de Fırat Aydınus görev yapacak. Maç sonu yine hakem konuşur muyuz?

Fırat Aydınus igin en deneyimli hakemi. Son yıllarda mükemmel maçlar yönetti. MHK'nin değişeceği bir süreçte Fırat Aydınus'un derbide hata yapma lüksü yok. Eğer sonuca etki edecek kararlar verirse MHK'den sonra Aydınus'un da bileti kesilir.



MELO'NUN YAŞI YOK!

Taylan geçen sezonki görüntüsünden uzak. Assunçao da yeterli gözükmedi. Melo transferi konuşuluyor, gelirse doğru olur mu? Assunçao ile Galatasaray vakit kaybetmemeli. Çünkü geleceği olan bir oyuncu görüntüsü bizlere vermedi. Taylan ameliyattan sonra kendini toparlayamadı. Çok pas hatası ve top kaybı yapıyor. Ama Terim, elinde oyuncu olmadığı için Taylan'a güvenmeye devam ediyor. Ayrıca Taylan'ın uzatılan sözleşmesinde ne verirseniz razıyım imzayı atarım sözü yönetim ve terimde çok ciddi sevgi yarattı. Bazı oyuncuların yaşı olmuyor. Futbolda 40 yaşa kadar oynamak normal karşılanıyor. Galatasaray eğer orta alana istediği oyuncuyu transfer edemezse yarım sezon için Melo'yu alabilir.