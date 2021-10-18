Lideri bulmalı

Galatasaray zirveye tutunmak için önemli bir maç kazandı. Ancak ikinci yarıdaki rakibin oyununa mahkum olmak ve topa sadece yüzde 29 oranında sahip olmak büyük takım kimliğine yakışmadı.

İlk yarı ile ikinci yarı arasında Galatasaray'ın oyun anlayışında gece ile gündüz kadar fark vardı.

Terim'in Mohamed ile Halil'i birlikte oynatması gol pozisyonları üretilmesini sağladı.

Mohamed'in golü öncesi Sukubiç'in kontrolündeki topu ısrarla takip etmesi ve rakibini itmemesi çok akılcıydı.

Sehiç de hata yapınca kolay bir gol attı. Halil 3 kez gol atma fırsatı buldu ve özellikle Sehiç'in son anda kurtardığı topu aşırtma hamlesi doğru bir düşünceydi.

Taylan tek oynadı ve destek alamadığı için çok hata yaptı.

Morutan kenarda Galatasaray'a katkı veremedi. 10 numara olduğu söylenen Rumen oyuncuyu Terim bence forvet arkasında oynatmalı.

Galatasaray'ın ikinci yarıda skoru korumak adına topu Konya'ya bırakıp yaslanması yakışmadı.

Avrupa Ligi'nde Lazio gibi teknik becerisi ve pas üretme kalitesi yüksek bir takıma karşı Galatasaray oyun olarak bile hiç dağılmadı.

Önde top tutamamak, pas hatası yapmak Konya'yı cesaretlendirdi.

Muslera iki net gol pozisyonu önledi.

Galatasaray'ın telaşlı ve ürkek yapısından, kaybetmeme duygusundan kurtulması için Terim kriz anlarında sorumluluk alacak bir oyun lideri yaratmalı. Bu isim Feghouli olmalı.

Cezayir Milli Takımı'nda harikalar yaratan Feghouli eğer Galatasaray'da liderliğe soyunmuyorsa ve ilk onbirde yer bulamıyorsa bir sorun var demektir. Gençleştirilmeye çalışılan Galatasaray'da genç oyuncuların baskı altında nasıl oynamaları gerektiğine destek olacak "Lider oyuncu" ihtiyacını Terim'in acilen çözmesi gerekir.