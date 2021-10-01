Aynı sistem

Fransa'ya ne zaman bir Türk Takımı ya da Milli Takımımız gitse tribünlerde büyük olaylar yaşanıyor. Özellikle Marsilya ve Lyon'da Türk taraftarlar ya tartaklanıyor ya da tribün tacizine maruz kalıyor. Ayrıca Türk taraftarlarını tahrik etmek amacıyla Fransız taraftarlar "Yunan, Ermeni ve PKK" propagandası yaparak bayrak açıyorlar. Fransa Devleti ve polis teşkilatı resmen bu olaylara izin veriyor. UEFA artık Fransızlar'ın bu oyununa dur demeli.

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Fatih Terim'in Lazio maçı kadrosunu sağ beke Boey'i monte ederek Marsilya önüne sürmesi G.Saray'ın dengeli oynamasını sağladı. Lazio maçındaki gibi sakin, dikkatli ve alan daraltarak oynamak, geniş alan bırakmamak Marsilya'nın hızlı hücum yapmasını frenledi. Topa ve oyuna hakim olduğumuz sürede ayağa pas yaparak etkili olmaya çalıştık. Kerem'in çalışkanlığı, Boey ile Aanholt'un kanat bindirmeleri, Moroutan'ın savunmaya yardıma gelmesi ve basit oynaması, Berkan'ın dinamizmi G.Saray'ın güzel yönleriydi. Marcao'nun dönüşü savunmayı toparlarken Nelsson'un da iyi oynamasını sağladı. Terim herhalde etkili ve akıllı oynayan Marcao için "Keşke 8 maç ceza almasaydı" diyordur.

Meşale atışmasıyla duran oyun sonrası Marsilya baskısını gördük.

Özellikle Cengiz Fransızların hücum silahıydı ve bir gollük şut attı, bir net gollük pas verdi. 45+8'de Kerem, golü Lopez'e nişanlayarak harcadı. Takım uyumu adına değişikliği uzun süre düşünmeyen Terim'in oyundan düşen Halil ile Moroutan'ı değiştirme zamanlaması doğruydu. İyi ki VAR var, yoksa olmayan penaltıyla Polonyalı hakem G.Saray'ı yakacaktı.

Lazio maçıyla Avrupalı kimliğini yeniden bulan G.Saray cesur, dikkatli, akıllı oyunuyla Marsilya'dan puan aldı ve liderliğini korudu. Terim artık G.Saray'ın Avrupa'daki oyun tarzını ligde de oynatmalı.