Hayal ve gerçek

Fatih Terim'in hayalleri ile Galatasaray'ın sahadaki gerçekleri uyuşmuyor. Ve o gerçekler; "Bu Galatasaray şampiyonluğa oynamaz" diyor. Ayrıca o gerçekler Terim'e "Şapkanı önüne koy ben nerede hata yapıyorum?" şeklinde bir soru soruyor. Galatasaray kaybedebilir. Ağır sonuçlar da alabilir. Asıl sorun; Galatasaray'ın belirli bir oyun anlayışı yok. Terim'in hayaliyle kurulan yeni kadroda tecrübeden çıkıp gençlik ateşinin içine bodoslama atlamanın faturasını Galatasaray ödüyor. Galatasaray gibi büyük bir kulübün adam olacak çocuğa değil, adam olmuş çocuğa ihtiyacı var. Alınan tüm gençler için yetenekli deniyor ama ne zaman bal yapacakları ise bilinmiyor. Maalesef tecrübe ile gençliği harmanlayamayan Terim'le, Galatasaray bu tür yenilgileri yaşayacaktır. Terim eğer Lazio maçındaki kimliğini bulamazsa hem kendisi hem de Galatasaray toparlanamaz. Bu takım, Terim'in '8 de kapanır 18 de kapanır' sözünü yerine getiremez.



H H H

Gençleşmiş Galatasaray'da rotasyonun şart olduğunu düşünmüyorum. Halil 22, Cicaldau 24, Berkan 23, Morutan 22, Boey 21, Assunçao ve Barış Alper 21 yaşında. Eğer bu isimler sakatlık dışında 3 günde maç oynamayacaklarsa Galatasaray'da ne işleri var? Ayrıca deplasmanda bu kadar derin rotasyon yapılmaz. Terim'in aklı Alanya önünde yapmadığı rotasyonda kalınca Kayseri'de birbirine yabancı 11'i sahaya sürdü ve sonuç felaket oldu. Üst üstü alınan yenilgiler için "Takım genç. Zamana ihtiyacımız var. Taraftarlarımız sabırlı olsun ve destek versin" diyerek geçiştirilemez. Galatasaray'ın bir oyun anlayışı yok. Bazı futbolcuların da kumaşları iyi değil, kaliteleri yok ve oyun akılları yetersiz. Örneğin; Yedlin'in topa çıkarken elini açmasının bir açıklaması olamaz.