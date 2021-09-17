Sezonun en iyisi

Galatasaray sezon başından beri en doğru futbolunu Lazio'ya karşı sergiledi. Muslera'dan Halil'e kadar tüm oyuncular dikkatliydi.

Ayağa pas yaptılar.

Rakibe baskı koydular. Takım halinde savunma disiplininden vazgeçmediler. Top Lazio'ya geçtğinde Galatasaray savunmasında çok çabuk çoğaldı.

Lazio'ya geniş alan bırakmadıkları gibi, akıllarda kalacak pozisyon bile vermediler.

Fatih Terim'in söylediği gibi Galatasaraylı oyuncular saha içerisinde aktif dinlenmeyi başarı ile uyguladı. Rakibin üzerine gitmeden önce sakin kalarak ve riske girmeden ayağa pas yapmaya özen gösterdiler. Eğer Slovak hakem biraz cesaretli olsaydı Akpa yaptığı sert faullerden sonra oyunda kalamazdı. Akpa'nın atılacağını anlayan Sarri, Akpa'yı oyundan aldı. Galatasaray genç ve birbirini tamamlayan oyuncu grubuyla seyirciye hoş gelen ve keyif veren bir oyun sergiledi.

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