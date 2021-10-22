Doğru müdahale

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı dönemde 2012- 2013 sezonunda oynadığı Schalke maçından bu yana ön elemeler hariç ilk kez deplasmanda kazandı ve ilk kez grupta ilk üç maçında gol yemedi. Ve Galatasaray bu sezon yeni bir seriye imza atıp üst üste 7'nci kez kaybetmedi. Marsilya'dan bir puanla dönen Terim'in öğrencileri Moskova'da soğuk bir havada doğum gününü kutlayan Kerem'in attığı golle hem üç puan aldı hem de 7 puana yükselip liderliğini korudu. Kerem de 2009'dan bu yana deplasmanda gol atan Galatasaraylı oyuncu oldu.

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Ligde standardı yakalayamayan Galatasaray, Avrupa'daki akıllı, dengeli, disiplinli, kontrollü anlayışını Moskova'da da sahaya yansıttı.

Terim'in Barış Alper ve Babel'e ilk 11'de yer vermesi saha içi dengeleri biraz dalgalandırdı. Alper iyi niyetli ve çalışkandı ama hücum anlamında hızını yeterince kanatlarda kullanamadı. Babel, sadece hücuma katkı vermedi. Savunmaya da yardıma geldi. Taylan ile Berkan sadece koşarak ve mücadele ederek oynamamalı. Pas ve şut atmak konusunda kendilerini geliştirmeli.

Marcao'nun dönüşüyle asıl yeri sağ stopere geçen Nelsson hatasız oynadı. Galatasaray ayağa pasla oyunu kurmaya özen gösterdi.

Galibiyeti isteyen Terim oyuna doğru zamanda müdahale etti. Kerem girdikten sonra Galatasaray dikine hücum etmeye başladı. Hücumdaki taşlar yerine oturdu. Moskova savunmasını resmen dağıtan Kerem'in attığı goldeki deparı ve topa vuruş becerisi mükemmeldi.