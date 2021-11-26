Terim’in eseri

Galatasaray Avrupa'da yenilmeden ve lider olarak yoluna devam ediyor.

Fatih Terim'in sadece Avrupa'da uyguladğı sistem tıkır tıkır işliyor ve Galatasaray bol pozisyon bulduğu gibi rakiplerine de pozisyon vermiyor.

Marsilya da Galatasaray'ın oyun sistemine hapsoldu, sefilleri oynadı ve farklı mağlup oldu. Terim'in çıkardığı kadro çok doğruydu.

Diagne ile başlamak kanatlarda Feghouli ve Kerem ikilisinin müthiş etkili, verimli oynamasını sağladı.

Berkan'ın çok top kaybı yapmasına rağmen önde rakibe uyguladığı pres Marsilya'nın rahat top kullanmasını engelledi.

Cicaldau serbest görev yaparken, rakip ceza alanına attığı deparlarla iki gole imza koydu. Ayrıca Feghouli'nin Yedlin ile sağ kanattan oluşturduğu hücum birlikteliğine Marsilya çaresiz kaldı.

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Diagne tüm kafa toplarını aldı; ya Feghouli ya da Kerem'e indirdi.Söylüyorum Galatasaray'ın santrforu Mbaye Diagne'dir.Seyircinin maç öncesi ilk isim olarak tribünlere onu çağırması çok önemli bir destek mesajı idi.Gol de atsa başarılı futbolunu süslemiş olacaktı. Ancak oynadıkça gollerini de atmaya başlayacaktır.Muslera bu kez kısa pasları oynamaktan çok geçmişteki gibi özellikle Feghouli'ye attığı uzun paslarla atakları başlattı. Van Aanholt, Yedlin ikilisi de hatasız oynadı.

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Şimdi bu Galatasaray Avrupa'da bu oyunla yenilmeden lider olabiliyorsa Fatih Terim artık kazanan oyunu ligde de uygulamalıdır.Galatasaray genç bir kadroya sahip olarak Avrupa maçlarını yüksek motivasyonda ve doğru oyunla oynamayı başarıyorsa Avrupalı oyun Galatasaray'ı ligde de zirve yarışının içinde tutar.Fatih Terim artık kadro üzerinde çok fazla oynamamalı, bu istiklarlı kadroyu değişikliklerle birlikte kullanmalı.Avrupa'daki Galatasaray'ın eseri de Terim'in ligdeki de...