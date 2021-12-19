Lige yetmiyor

Avrupa'da 327 milyon euroluk Lazio'yu geride bırakıyorsun, 253 milyon euroluk Marsilya'ya evinde 4 gol atıyorsun ve hiç yenilmiyorsun deplasmanda gol yemiyorsun. Galatasaray olarak 100 milyon Euro değerindeki kadroyla ve alkışlanan oyun planıyla gruptan lider çıkıyorsun. Konu lig olunca Galatasaray takımı olarak yerlerde sürünüyorsun. Ligde oyun ve skor anlamında yaşanan ciddi bir kriz var. Fatih Terim ile ekibine Galatasaray yönetimi "Bu fark nedir?" diye soruyor mu? Ligde yaşanan kriz "Avrupa ile lig birlikte gitmiyor" şeklinde anlatılamaz. Galatasaray'ı Avrupa'da oyun planı zirveye taşıdı. Kompakt oynamak oyuncuların birçok defosunu önledi. Lige dönünce maske düştü ve bazı oyuncuların kalitesinin olmadığı ortaya çıktı. Madem Galatasaray "kompakt" oynamayı ezberlemiş Terim'in kazanan oyunda ısrar etmemesi beni şaşırtıyor.

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Bazı oyuncular herhalde sırf transfer edildiği için oynatılıyor. Bazı oyuncular kötü oynamaya devam ediyor ama kadroda yine yer buluyor. Maça gelince; Galatasaray da Başakşehir de temposu yüksek bir mücadele ortaya koydu. İki takım arasında golcüler farkı yarattı. Halı sahada bile yapamayacağı rövaşata golünü Okaka attı. Okaka'nın vuruş öncesi Nelsonn kafasını soksaydı faul olurdu. Diagne ne yaptı; karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda gözü kapalı atacağı iki golü kaçırdı. Terim'in oyuna müdahele etmesi için 65 dakika beklemesi hataydı. İkinci yarıya başlarken bu değişiklikler yapılmalıydı. 4 oyuncu aynı anda oyuna girdikten sonra Galatasaray daha coşkulu ve güvenli olarak Başakşehir'in üzerine gitti. Final paslarında ve son vuruşlarda Galatasaraylı oyuncular acemice davrandı. Muhammed'in beraberlik yaptığı kafa vuruşu muhteşemdi.