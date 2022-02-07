Kalede güven verdi

Galatasaray nihayet Avrupa'daki gibi oynamayı akıl etti. Topu Alanyaspor'a bırakıp orta alanı kalabalık tutmak ve hücuma çabuk çıkmayı düşünmek doğruydu.

Sol kanada ağırlık verip sadece Kerem'le hücumu düşünmek Galatasaray'a yetmedi.

Maç öncesi fiziksel sorunu olmadığını, fazlasıyla idman yaptığını ve milli takımdan hazır döndüğünü vurgulayan Şilili Pulgar'la maça başlamamak Domenec'in açmazıydı.

Pulgar'ın kısa sürede pozisyon alışı, top çalışı ve top kullanma becerisi orta alana ve savunmaya konfor getireceğini gösterdi. Dilerim Domenec'in Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira gibi bazı oyunculara karşı ego gösterisine girip takıntısı olmaz.

Kaleci Pena ilk maçında duruşuyla, tekniğiyle ve yaptığı kritik kurtarışlarla güven verdi.

Pena'nın sakinliği, topu ayağıyla oyuna sokarken isabetli olması göz doldurdu. Pena tercihi Domenec'in doğrusuydu.

Maç boyu Berkan ile Taylan ikilisi mücadele olarak öne çıktı ama etkili pas kullanma konusunda yine verimsiz oldular.

Oyunda etkili olamayan Cicaldau bir kez sahne aldı ve kaleye geri pas verir gibi şut attı, oysa Kerem'e ya da Babel'e topu çıkarsaydı pozisyon gol olurdu.

Galatasaray fizik güç olarak sırıtmadı ama savunmada riskli oynayan Marcao çok pas hatası yaptı. Nelsson da pozisyonunu kaybetti. Bu ikili doğru pozisyon alsalardı Eduardo kafa golünü bomboş atamazdı.

Domenec maçı kazanacak hamleleri yapamadı.

72. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldığında oyuna Pulgar ile Feghouli 82. dakikada değil hemen girmeliydi.

Galatasaray sürekli Kerem ile hücuma çıktı. Kerem'in oyundan alınıp fazla kiloları formasından taşan Arda'yı oyuna almak akıl tutulmasıydı.

Pena'nın sakinliği, topu ayağıyla oyuna sokarken isabetli olması göz doldurdu.