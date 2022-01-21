Kiralıklar geri dönsün

Gençleştirme popülizmi ile kurulan Galatasaray kadrosunun fiyasko hale geldiğini izlemeye devam ediyoruz. Kadro mühendisliği konusunda yaşanan fiyaskoyu sadece Fatih Terim'e yüklemek ve yönetimi dışarda tutmak haksızlık olur. Çünkü yönetimin desteğiyle bu oyuncular alındı.

Bu takım nokta transfer yapılmaz ise kaybetmeye devam eder. Yönetimin ekonomik gücünün olmadığını biliyorum.

Eğer imkan varsa kiraya verilen kaleci Okan, Yunus ve Emre Akbaba geri alınsın. Neden mi? Emre Akbaba 17 maçta 8 gol atıp. 4 asist yaptı. Yunus 18 maçta 6 gol (İkisi Galatasaray'a) atıp 7 asist yaptı.

Kaleci Okan Nef Stadı'nda Galatasaray ataklarına duvar oldu.

Sonuç; bu üç oyuncu Galatasaray'dan tam 9 puan aldı. Ayrıca sözleşme uzatılmayan Donk gol atarken Galatasaray'ın çoğu atağını engelledi. Bu oyuncuların yerlerine alınanlar hep karavana attı.

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Bu işler Domenec 'i hoca yaparak, futbolcu sihirbazı denilen Campos'u getirerek çözümlenmez.İspanyol hoca kararları kendi verdiyse Kasımpaşa 'ya karşı maceracı bir kadro çıkardı.Teknik becerisi oyuncularla geriden pas yaparak oyunu başlatmak hele hele kalede İsmail Çipe varken ısrar etmek komediydi. Aanholt Cicaldau üçlüsünden kurulan orta sıfır verimle oynadı. Galatasaray adına alkışı tek başına hakeden kişi Kerem oldu.Genç yıldız çok çalıştı, pozisyona girdi, pozisyon üretti ama çevresindekiler hep kaçak dövüştü.

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Halil güzel bir gole imza attı ama Donk'un attığı golde hatalıydı.

Çünkü Halil yakın durduğu Donk'u korner atışından sonra anlamsızca terk edip boş bıraktı.

Galatasaray tarihine UEFA ve Süper Kupa'yı kazanmış yönetici olarak geçen başkan Burak Elmas artık şapkasını öne koyup "Ben ne yapmalıyım?" diye karar vermelidir.