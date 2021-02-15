Adaletli sonuç

Galatasaray ilk 10 dakikada Kasımpaşa kalesinde "Bu sıcağa kar mı dayanır?" sözü gibi müthiş bir baskı kurdu.

Bu tür ağır zeminlerde golü ya duran toplardan bulursun ya da dışarıdan atacağın şutlarla rakip kaleyi tehdit edersin. Galatasaraylı oyuncular ilk dakikadan itibaren Kasımpaşa kalesini şut yağmuruna tuttu. Kerem'in iki şutunu, Emre Kılınç ile Etebo'nun gollük vuruşlarını kaleci Ertuğrul müthiş kurtardı.

Ancak Ömer'in kornerinde Mohamed'in köşeye giden şutunu çıkaran Ertuğrul oynadığı sürece çok çalışan genç Kerem'in takipçiliğiyle attığı gole engel olamadı.

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Çok soğuk havada ve ağır zeminde oyuncular ayakta kalma mücadelesi verirken pas oyununda zemine saplanan top yüzünden ciddi hatalar yaptı. Terim'in ağır zemini düşünüp Luyindama ve Linnes gibi güçlü ve kuvvetli oyuncuları tercih etmesi Galatasaray'ın oyuna ağırlığını koymasını sağladı.

Kasımpaşa hücum etmekte zorlanırken isabetli şut bile atamadı. Zeminin oyuna izin verdiği alanlarda Galatasaray pas yapmaya ve kanatlardan hücum etmeye dikkat etti. Kasımpaşa'nın hücumu bile düşünmediği anlarda Marcao'nun hakimiyetindeki pozisyona Muslera gereksiz yere dahil olup topu ıskalayınca Thelin kafa vuruşuyla skora denge getirdi.

Şok gol Galatasaraylı oyuncuları da şoka soktu. Galatasaray şuursuz baskıdan pozisyon üretemeyince Terim Onyekuru, Akbaba, Donk'u oyuna aldı. Terim'in art arda yaptığı bu hamleler G.Saray'a enerji katarken Kasımpaşa kalesindeki baskıyı da artırmasını sağladı.

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Eğer G.Saray puan kaybetseydi oynadığı oyun ve yakaladığı pozisyonlar ve futbol adına adaletsiz olurdu. Ve en çok da kaleci Muslera olurdu. G.Saray'ın zirveye iki yeni transferi Onyekuru ve Mostafa taşıdı.

Onyekuru penaltı kazandırırken maç boyu fizik gücü ile rakip defansı dağıtan Mostafa da golünü atıp Galatasaray'a 3 puanı kazandırdı.