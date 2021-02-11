Operasyonlar!

F.Bahçe'nin elenmesi ve sadece ligde mücadele edecek olması G.Saraylı oyuncuları da kupaya asılmaları konusunda zihinsel olarak olumsuz etkilemiş.

Oysa kupa Avrupa'ya açılan en kısa yol. Alanyaspor kupanın kıymetini bilerek oynadı. Galatasaray'da Belhanda ve Babel başta olmak üzere bir isteksizlik vardı. Taylan yorgundu. Emre Taşdemir çok kötüydü. Terim keşke koşan ve rakiple mücadele eden Kerem, Ömer ve Etebo gibi oyuncuları ilk on birde oynatsaydı. Hatta Marcao'nun yerine Luyindama görev yapsaydı.

G.Saray'ın değişikliklerden sonra koşu kalitesi ve mücadele gücü yükseldi.

G.Saray'ın baskı oyununda 3 topu direkten döndü, kaleci Marafona müthiş pozisyonları kurtardı.

Mohamed ve Fernandes'in golleri ise dönüş için yeterli olmadı. Alanya özellikle ilk yarı çok akıllı alan savunması yaparak ve önde baskı uygulayarak Galatasaray'ın kolay pas yapmalarına izin vermedi.

MHK'nin Bitigen'i maça, Özkahya'yı VAR'A ataması Galatasaray'ın psikolojisinin sinir uçlarına dokunmak gibiydi. Bitigen FIFA kokartını taktıktan sonra kendini Collina zannetmeye başladı ilk golün öncesinde Babacar'ın Donk'u itmesi fauldü.

Emre Kılınç'a yapılan penaltıyı Ulenberg verdirmedi. Üst üste yapılan iki seminerde Ulenberg Türk hakemlerine, "Savunma oyuncusu ceza alanı içinde topa dokunduktan sonra rakibinin ayağına basarsa penaltı vermeyeceksiniz" demiş.

Adalet kuvvetli, kuvvetliler de adaletli olmalı. TFF'nin Disiplin Kurulu üyeleri koltuktan aldıkları güç ve yetkiyle Arda Turan üzerinden Galatasaray'a operasyon yapıyor. Arda Turan'ın bir kaptan olarak söylemi doğru değil. Ancak hakem ve temsilci raporları olmadan sosyal medya üzerinden Arda'ya ceza vermek adil ve etik değil. Yayıncı kuruluşun bazı maçlarda ekrana getirdiği görüntülere birçok oyuncu küfür ederek yakalanmıştır.

Bunun son örneği Serdar Aziz'dir. Hakem Atilla Karaoğlan'a Serdar'ın ettiği ağır küfürleri bizler ekranda gördük. Ceza var mı? Yok.