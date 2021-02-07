Psikoloji bozar!

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yine evinde yenerken şampiyonluk yolunda ikili averajı da eline geçirdi.

Bu anlamlı üç puan Galatasaray'ı moral olarak zirveye çıkartırken yaptığı transferler ile gündeme gelen Fenerbahçe'yi psikolojik olarak olumsuz etkileyecektir.

İlk yarı; Galatasaray ayağa pas yaparak ve kanatları inerek hücum etmeye çalıştı.

Fenerbahçe Caner'in ceza alanına yerden kestiği toplarla pozisyon aradı. İki takım oyuncuları da ikili mücadelelerde sürekli didişti.

Tatlı sert süren mücadelede taktik fauller öne plana çıkarken bazı oyuncular en ufak dokunuşta ortalığı ayağa kaldıran haykırışlarla hakemi aldatmaya çalıştılar.

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Cüneyt Çakır ilk yarıda bu sahte bağırışlara kulak asmadı. Serdar Aziz 'in ceza alanı içinde Donk'un yüzüne dirsekle yaptığı darbe için VAR'ın devreye girmesi gerekirdi.Sağ kanatta oyuna başlayan Onyekuru Fenerbahçe'nin kalabalık savunma anlayışında geniş alan bulamadı. Arda da fizik olarak etkili değildi. Emre Kılınç ile Belhanda ceza alanı önünde buluştuğu topları doğru final pasına çeviremedi.Kaleci Muslera ciddi bir hata yapmasına rağmen Sosa 'nın şutunda ve özellikle Samatta'nın gol olacak kafa vuruşunda iki önemli kurtarış yaptı.

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