Üretken değildi

İyi takım 'kötü zemin tanımaz' derler ama Malatya'nın zemini iki takım için de zulüm gibiydi. Ayağa pas yaparak onamaya çalışan Galatasaray belki oyuna hakim oldu ama Emre Akbaba, Belhanda, Arda ve Feghouli'nin yerine oyuna giren Emre Kılınç teknik becerilerini verimli kullanamadılar. Belhanda saklanarak oynadı. Ayağı çime takılan Belhanda'nın "Aman sakatlanmayayım" anlayışıyla kendini frenlediğini düşünüyorum.

Arda ilk yarıda Sarrachi'yi hızlı atağa kaldıran pasları atmasına rağmen fizik güç olarak tükendi. Emre Akbaba inanılmaz pas hataları ve top kayıpları yaptı.

Kötü zeminde Marcao-Donk ikilisi ile Taylan Galatasaray'ın iyileri olarak ön plana çıktı. Feghouli'nin sakatlanması ve oyundan erken çıkması Galatasaray'ın oyun anlayışını olumsuz etkiledi.

Emre Kılınç maalesef oyuna akıl ve beceri koyamadı. Linnes yaptığı bindirmeleri etkili ortaya dönüştüremedi. Emre Kılınç'a gollük bir orta yapan Sarrachi çok çalışmasına rağmen orta yapma konusunda verimli değildi.

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Malatyaspor'un kötü zeminde öncelikli hedefi Galatasaray'ı bozmak üzerineydi. Kapalı savunma yaptılar ve Galatasaraylı oyuncuların etkili pas yapmalarına izin vermediler. İki Emre'nin ve Belhanda'nın kötü zeminde ısrarla ayağa kısa paslarla oynamaları büyük hataydı. Galatasaraylı oyuncuların kaleye şut atma planlarının olmaması şaşırtıcıydı.

Defans arkası koşular da olmayınca Galatasaray üretken olamadı.

Akbaba'yı pas hatalarına rağmen uzun süre oyunda tutması Terim'in sabrıydı! Ancak maçın kazanılmasında yine Terim'in Donk'u santrfora göndermesinin payı büyüktü. Bu hamle Babel'in boşa çıkmasını sağladı. Ve Babel bir kez kaleye şutu denedi ve Galatasaray'a zirve yarışında büyük moral sağlayacak golü attı.