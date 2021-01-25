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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

25 Ocak 2021 | Pazartesi

Üretken değildi

İyi takım 'kötü zemin tanımaz' derler ama Malatya'nın zemini iki takım için de zulüm gibiydi. Ayağa pas yaparak onamaya çalışan belki oyuna hakim oldu ama , , ve 'nin yerine oyuna giren teknik becerilerini verimli kullanamadılar. Belhanda saklanarak oynadı. Ayağı çime takılan Belhanda'nın "Aman sakatlanmayayım" anlayışıyla kendini frenlediğini düşünüyorum.
Arda ilk yarıda Sarrachi'yi hızlı atağa kaldıran pasları atmasına rağmen fizik güç olarak tükendi. inanılmaz pas hataları ve top kayıpları yaptı.
Kötü zeminde - ikilisi ile Galatasaray'ın iyileri olarak ön plana çıktı. Feghouli'nin sakatlanması ve oyundan erken çıkması Galatasaray'ın oyun anlayışını olumsuz etkiledi.
Emre Kılınç maalesef oyuna akıl ve beceri koyamadı. yaptığı bindirmeleri etkili ortaya dönüştüremedi. Emre Kılınç'a gollük bir orta yapan Sarrachi çok çalışmasına rağmen orta yapma konusunda verimli değildi.

***

'un kötü zeminde öncelikli hedefi Galatasaray'ı bozmak üzerineydi. Kapalı savunma yaptılar ve Galatasaraylı oyuncuların etkili pas yapmalarına izin vermediler. İki Emre'nin ve Belhanda'nın kötü zeminde ısrarla ayağa kısa paslarla oynamaları büyük hataydı. Galatasaraylı oyuncuların kaleye şut atma planlarının olmaması şaşırtıcıydı.
arkası koşular da olmayınca Galatasaray üretken olamadı.
Akbaba'yı pas hatalarına rağmen uzun süre oyunda tutması Terim'in sabrıydı! Ancak maçın kazanılmasında yine Terim'in Donk'u santrfora göndermesinin payı büyüktü. Bu hamle 'in boşa çıkmasını sağladı. Ve Babel bir kez kaleye şutu denedi ve Galatasaray'a zirve yarışında büyük moral sağlayacak golü attı.

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Etiketler :
Belhanda, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Marcao, Linnes, Feghouli, Arda, Malatyaspor, Babel, Galatasaray, DEFANS, akbaba, Taylan, Donk, emre

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