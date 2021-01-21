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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

21 Ocak 2021 | Perşembe

Muslera farkı

'nın bir kaleciden çok fazla özelliği olduğunu Denizlispor maçında net gördük.
Feghouli, Belhanda ve , 'ın oyun kurucuları ama asıl 10 numara bence kaleci Muslera...
Uruguaylı yıldızın dönüşünün rahatlığını başta Fatih Terim olmak üzere sahadaki oyuncular ile maçı evlerinde izleyen Galatasaraylılar derin bir nefes aldı. Savunma oyuncularının yanı sıra tüm takım baskı yediğinde ayağındaki topları gözü kapalı Muslera'ya attı. Galatasaray'ın atak başlangıcı hep Muslera oldu. Topu oyuna ya çabuk soktu ya da çevre kontrolü yaptıktan sonra oyunu başlattı. Muslera çok dikkatli olduğu gibi sürekli konuştu ve arkadaşlarının topu kime kullanacağını eliyle işaret etti. Recep Niyaz'ın vuruşunda Muslera'nın vücudunu büyütmesi golü engelledi.

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Galatasaray 9 dakika içinde bulduğu erken iki güzel gol "kompakt" oyunlarla ön plana çıkan 'nin direncini kırdı. İlk golde Belhanda'nın koşu yoluna Feghouli'nin bıraktığı final pası muhteşemdi. Emre Akbaba nihayet Belhanda'nın geriye çıkardığı topa akıllı bir vuruş yaptı.
Feghouli'nin dönüşü de Galatasaray'ı oyun olarak toparladığı gibi Belhanda, Arda ve Emre Akbaba'nın etkili pas yapmalarını sağladı.

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Babel de önde duvar olarak pas oyununa katkı verdi. Galatasaray'ın en etkili ismi Linnes oldu. Norveçli oyuncu sağdan yaptığı etkili bindirmelerle Galatasaray'ın pozisyonlar bulmasını sağladı. Sarrachi de derli toplu oynadı.
Futbolda laubaliliğe yer yok. Belhanda, Feghouli ve Arda'nın fantezi pas tercihlerinden oluşan top kayıpları bazen Denizlispor ataklarına dönüştü. Galatasaraylı oyuncuların coşkusu, kazanma duygusu üst düzeydeydi.
Galatasaray'ın bu iyi ve etkili oyununu sürdürmesi için oyuncu konusunda kayıp yaşamaması şart. Feghouli hep olmalı, Linnes sağ bekte oynamalı. Belhanda da istikrarını korumalı. Muslera'nın dönüşü de Galatasaray'ın takım oyununda ciddi fark yaratacaktır.

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Etiketler :
Denizli, Galatasaray, Arda, Muslera

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