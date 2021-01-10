Konsantrasyon

Fatih Terim cezası bitip kulübeye dönünce oyuncular da ciddiyete büründü. Skorun büyüklüğünden çok, Galatasaraylı oyuncuların kazanma coşkusu, disiplin, yardımlaşması göze çarptı.

Arda'nın lider kimliğiyle Galatasaray'ı nasıl yönettiği ve başta Belhanda olmak üzere arkadaşlarını nasıl verimli hale getirdiğini izledik. Galatasaray'ın hücumlarında ve attığı gollerde Arda top tutuşu, çevre kontrolü, sakinliği ve isabetli paslarıyla başroldeydi. Emre Taşdemir'in etkili hücumlarında, Belhanda'nın 3. golünde Arda'nın topun şiddetini ayarlayarak verdiği dengeli paslar önemliydi. Oğulcan-Akbaba ikilisi Arda'nın yönetiminde daha dikkatli, kontrollü ve etkili oynadı.

Şu gerçek; Emre Taşdemir etkili bindirmeler dışında topu akıllı kullanışıyla, yaptığı doğru ortalarla Sarrachi'nin çok önünde görünüyor.

Emre bu fırsatı iyi kullanıp daha iyi çalışmalı.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

Diagne'nin bu zamana etkili koşular yaptığını, orta alana sık gelip top aldığını görmedim. Oyun kurucu rolüne bile soyunan Diagne 27. saniyede kaliteli bir vuruşla attığı golün yanında mücadeleleri kazandı ve savunmaya yardım bile etti.Marcao'nun dönüşü Donk'u ve savunmayı toparladığı gibi Galatasaray'ın geriden başlattığı oyun anlayışını yeniden kazanmasını sağladı. Terim kulübede Arda da oyunda olmayınca 3 gole imza atan Belhanda kontrolü kaybediyor ve sorumluluk almıyor. Özellikle Arda sahada söylemleriyle ve tavırlarıyla Belhanda'ya değer verdiğini gösterip Faslı oyuncunun sadece oyunu düşünmesini sağlıyor.Galatasaray'ın enerji santrali olan Taylan çok verimli oynadı çünkü Akbaba, Oğulcan, Diagne ve Belhanda'dan destek aldı.Galatasaray maç boyu ciddiyeti, disiplini ve yardımlaşmayı öne çıkarıp "Takım oyunu" oynadı.Terim artık kulübede olmalı, provokasyonlara karşı dikkatli olmalı.Öfkelenmemeli ve Galatasaray'ı yönetmeye odaklanmalı.