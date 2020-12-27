3 puandan fazlası

Galatasaray uzun bir aradan sonra Trabzon'da maç kazanmayı başardı.

Arda'nın devre biterken attığı gole kadar Trabzonspor alan savunması yaparak ve geriye yaslanarak Galatasaray'a geniş alanda pas yaptırmamaya dikkat etti. Donk ve Marcao ikilisiyle geriden oyunu başlatan Galatasaray hep ayağa isabetli pas yapmaya özen gösterdi. Belhanda bazen Trabzon ataklarına dönüşen top kayıpları yapsa da orta alana verdiği destekle ön plana çıktı. Kompakt oyun anlayışı içinde enerjisini fazla harcamayan Trabzonspor gol pozisyonu üretmek için kontratakları ve duran topları kovaladı. Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu köşeden kurtaran kaleci Okan'ın zamanlaması ve takipçiliği mükemmeldi.

Galatasaray kanatlardan Saracchi ve Omar ikilisiyle bindiriyor ama Trabzonspor savunması pozisyon hatası yapmıyordu. Topa ve oyuna Galatasaray hükmediyor, Trabzon alan savunmasından vazgeçmiyordu. Bir ara oyun kalabalıktan orta alanda tıkandı.

Lider gibi oynayan ve oynatan Arda Turan ayağındaki topları kolay kaybetmiyor, savunmada Marcao- Donk dikkatli oynuyordu. 44. dakikada Galatasaray ilk kez hızlı ve etkili pas yaparak hücuma çıktı.

Belhanda-Oğulcan-Emre Kılınç üçlüsünün başlattığı mükemmel hücumu Arda golle tamamladı.

Trabzonspor 2. yarı gol için öne çıkınca G.Saray hızlı atak yapacağı pozisyonları buldu. Terim'in sürpriz golcüsü Oğulcan savunma arkasına yaptığı koşu ile Galatasaray'a ikinci golü kazandırdı. Gol öncesi Ömer'in attığı pasın şiddeti kaliteliydi.

Galatasaray maç boyu takım savunmasından ve yardımlaşmadan vazgeçmedi. Hata yaptılar ama topu yeniden kazanmak için mükemmel bir mücadele sergilediler.

Galatasaray, Trabzon'da psikolojik bir galibiyet aldı. Kaybetseydi, Trabzonspor zirveye yürüyecekti.

Galatasaray ise Akyazı'da ilk galibiyetini alarak moral buldu.

Her üç puan değerlidir ama bu üç puanın kıymeti sezonun bütününde anlaşılacaktır.