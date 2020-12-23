Sihir

Terim sezon başındaki Falcao hariç hücum hattına dönünce Galatasaray ofansif anlamda olumlu etkilendi. Bu değişim Galatasaray'a üç puanı getirdi.

Galatasaray'ın kazanmasında iki sihirli pasın büyük etkisi vardı. Arda'nın golünde Donk'un uzun mesafeli pası ve Feghouli'nin golünde de Taylan'ın nokta atışı pası harikaydı. Emre Kılınç ile Arda'nın 12 dakika içinde attığı 2 golden sonra maçın Galatasaray adına kolay geçeceğini sandım ama yanıldım. Luyindama'nın başlattığı Saracchi'nin sürdürdüğü hatalar zinciri sonrası Halil'in ortasında Soner'in attığı jeneriklik golün ardından moral kazanan Göztepe oyuna tutundu.

Terim'in çok güvendiği Belhanda, Luyindama ve Saracchi maalesef büyük takım oyuncuları gibi sorumluluk alarak oynamıyorlar.

Çünkü bu oyuncuların kendilerine göre bir oyun anlayışları var. Belhanda pas vermesi gereken yerde şut atıyor, şut atması gereken yerde pas veriyor.

Ayağındaki topları arkadaşlarına pas olarak kullanırken çevre kontrolü hiç yapmıyor. Belhanda'nın laubalilik içinde yaptığı pas hatalarını Göztepe hızlı hücuma döndürdü. Belhanda'nın kısa pas oynama tercihleri Feghouli'yi de olumsuz etkiledi.

Luyindama güçlü fiziğiyle nedense rakiplerini ezmeye çalışarak oynuyor, ayağındaki topları basit kullanmayı düşünmüyor.

Saracchi sakatlık sonrası eski hızına kavuşmuş değil. Uruguaylı sol bek temposu olmamasına rağmen hep öne doğru oynamak istiyor.

Ancak savunmaya dönüşlerde geç kalıyor, rakiplerine yetişemiyor ve ikili mücadelelerde yıpranıyor.

Fizik gücünü dengeli kullanan Arda Turan bir lider gibi oynadı ve sürekli arkadaşlarını doğru pozisyon almaları konusunda uyarıp, pas oyununda isabetli olmaya özen gösterdi.

Yorgun görünen Diagne'nin yerine Oğulcan'ı erken oyuna almak doğru bir hamleydi. Trabzonspor maçı öncesi Terim savunmanın Göztepe hücum hattına verdiği pozisyonları iyi gözlemlemeli. Donk-Luyindama ikilisi maç boyu birbirlerini tamamlamadı ve çok pozisyon hataları yaptı.