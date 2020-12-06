Rekabet arttı

Fatih Terim adaletli davranarak Rizespor maçında oyun ve skor olarak çok başarılı olan kadroyu bozmadı. Terim'in anlayışı Galatasaray'da rekabeti de olumlu etkileyecektir. Feghouli'nin liderliğinde Galatasaray tıpkı Rize'deki gibi ezici bir üstünlükle topa hakim olurken oyunu da Hatay kalesine yıktı. Hatayspor kanatlarda önlem alamadığı için Emre Taşdemir ile Linnes etkili bindirmeler yaptı. Linnes hücumda ayağındaki topları dikkatli kullanırken Emre Taşdemir orta yapma konusunda dikkatsizdi. Emre sıfıra inmek yerine Hatay savunması yerleşmeden orta yapmayı düşünseydi Galatasaray daha çok pozisyon bulurdu. Ancak iki bek savunma- hücum anlayışında yorulmadan koştu. Emre Kılınç, Emre Akbaba, Oğulcan top Hatay'a geçtiğinde ya önde bastılar ya da savunmaya yardım için çabuk döndüler. Bu üçlü hücumda çok fazla yer değiştirerek oynamalarına rağmen Hatay ceza alanında buluştukları topları telaştan dolayı etkili pasa dönüştüremediler. İkinci gole katkı yapan Oğulcan çalışkan, coşkulu ve istekliydi.

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Oyunun merkezi olan Feghouli ayağındaki topları çevre kontrolü yaptıktan sonra kullanmaya özen gösterdi. Top Feghouli'ye geçtiğinde Galatasaraylı oyuncular sürekli yer değiştirerek alan savunması yapan Hataylı oyuncuların pozisyonlarını bozmaya çalıştı. Feghouli'nin mühendis biçimi ortasında Diagne attığı golle Hatay kilidini kırdı. Diagne'nin topu göğsünde yumuşatıp önüne alış şekli ile vuruş tekniği mükemmeldi. Bu zor golü atan Senegalli yıldızın Akbaba'nın pasında 1 metreden kaçırdığı gol akıllara zarardı. Çalışkanlığıyla, rakip savunmanın önünde duvar olmasıyla göz okşayan Diagne, bir süre daha Falcao'yu tribünde oturtacak gibi görünüyor. G.Saray 6 maçlık serinin beşini kazanarak ve bu galibiyetlerin üçünü dışarıda alarak zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti. Bu süre içinde Fatih Terim'in canı oyuncu eksikliklerinden dolayı çok yandı ama şans tanıdığı genç isimler bu fırsatı iyi kullandı. Terim, adaletli bir insan olduğu için bu rekabeti ara transfere kadar mükemmel kullanacaktır.