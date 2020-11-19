İstikrarsızlık!

Şenol Güneş EURO 2020'ye gittiğimiz havayı maalesef Milli Takım'da yaratamadı. Her maça değişik kadrolarla çıkmak Şenol Hoca'nın çaresizliğinin göstergesiydi. Kadro istikrarsızlığı uyum sorunu yarattı.

Geri dönüşleri oyuncuların bireysel tepkileri sonucunda başardık. Şenol Hoca formsuz bir dönem yaşadığı gibi maçlarda oyuna müdahale konusunda yetersiz kaldı. Macarlar'a karşı çıkan kadro da kazanmak için yeterli değildi. Yine bir oyun planımız yoktu. Defans arkasına koşu yapacak Burak ile bizi rakip sahaya hızlı hücumlarla taşıyacak Cengiz'in eksikliğini maç boyu hissettik. İrfan Can ile Hakan Çalhanoğlu oyunun patronluğuna soyununca çok başlılık yaşadık ve hiç organize olamadık.

Macarlar'ın bir sistem takımı olduğunu gördük. Oyunun yönünü çabuk değiştirdiler. Biz ise paslaşırken zaman kaybettik ayağa çabuk oynamadık. Macar oyuncular birbirlerini öylesine ezberlemiş ki; arkaları dönük halde isabetli paslaşmalar yaptı.

***

Caner'in savunma zaafı olmasını bildiği halde Şenol Hoca'nın önlem almaması şaşırtıcı bir hataydı.

Macarlar ataklarını sürekli Caner'in koridorundan yaptılar. Yediğimiz gol de Caner'in bölgesinden geldi ama kaleci Mert'in garanti pas yapmak yerine kontrolsüz uzun top oynaması sonucu Macarlar golü üretti.

Macar savunmasını hataya zorlayacak baskıyı yapmadığımız gibi maç boyu hiç eksik yakalayamadık.

Oysa Macarlar bizim savunmamızı çok zorladı. Bir ara Merih tek başına savunma yapmak zorunda kaldı.

Bizi hızlı hücuma taşıyacak formda bir Deniz Türüç'ü ilk on birde oynatmamak ardından oyuna geç almak Güneş'in akıl tutulmasıydı.

Futbolda kazanamıyorsan kaybetmemek kuraldır. Bunu bile başaramadık. Hayallerimiz kazanıp lider olarak A Ligi'ne yükselmekti.

Kötü oynadık, kaybettik ve en acısı ikinci kez küme düştük. EURO 2020'ye giden A Milli Takım'a ve Şenol Güneş'e küme düşme hiç yakışmadı. Maalesef Güneş de Lucescu'nun kaderini yaşadı.