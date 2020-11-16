Bireysel beceriler ön plana çıktı

Milli Takım'ın galibiyetini tabela üzerinden okursak nihayet galibiyetle tanıştık ve tam 26 yıl sonra Rusya'ya karşı ilk galibiyetimizi aldık.

Eylül ayından bu yana oynadığımız maçlarda Milli Takım, EURO 2020'ye giden maçlardaki futbolunun yanından bile geçmedi. 3 aylık süreçte Şenol Güneş, Milli Takım'ı disiplinli bir taktiğe oturtamadı.

3 Eylül'de evimizde oynadığımız Macar maçından bu yana Şenol Güneş her maça değişik kadrolarla çıktı. Oysa EURO 2020'ye giden yolda başarının anahtarı kadro istikrarıydı.

Örneğin; iki Rusya maçının kadrolarına baktığımızda ciddi fark olduğunu görürüz.

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Kadro istikrarsızlığı Milli Takım'ı etkiledi ama bir sisteme bağlı olmadan oynamayı gerektirmiyor.

Sistemsizlik yüzünden oyuncular rakibi nasıl karşılayacağını, kim kimi kovalayacağını ve nasıl pozisyon alacaklarını bilemiyorlar.

Milli Takım'ın maçlar sürecinde "Kaos futbolu" oynadığını ve oyuncuların bireysel becerilerini ön plana çıkardığını gördük.

Milli Takım'ın ortaya koyduğu futbol ve Şenol Güneş açısından bakarsak Rusya galibiyeti Napolyon'un, "Şansı olanın horozu da yumurtlar" sözüne benziyor.

Rusya önünde Semenov oyundan atılıncaya kadar çok etkisizdik.

Ozdoev'in hatalı vuruşu sonrası oluşan pozisyonu Cenk Tosun çok iyi değerlendirdi ve vücudunu koyarak Semedov'un kendisini yaka paça indirmesini sağladı.

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10 kişi kalan Rusya'ya karşı Cengiz Ünder'in yüksek performansı ve attığı mükemmel gol galibiyetin fitilini ateşledi.

Skor üstünlüğünden sonra güçlü fiziğe sahip Rusya'ya karşı iyi mücadele ettik.

Savunması eleştirilse bile Caner, Milli Takım'da olmalı. Çünkü Caner bence Avrupa'nın bile etkili orta yapan oyuncular listesinde yer alır.

Kenan'ın attığı golde Caner topu resmen Kenan'ın kafasına oturttu.

Sonuçta; iyi bir Milli Takım'a sahibiz.

Etkili ve kaliteli oyuncularımız var.

Disiplinli bir oyun yapısı geliştirmeliyiz.