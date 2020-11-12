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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

12 Kasım 2020 | Perşembe

Ciddiyet

özel maçlarda milli takımın futbolcu havuzunu doğru kullanıyor ve fazla oynama şansı olmayan oyunculara yer veriyor. İlk yarı Hırvatlar'a karşı 9 yeni oyuncu ile oynadık. Birbirleriyle oynama alışkanlığı olmamasına rağmen milliler mücadele konusunda istekliydi, her oyuncu savunma anlamında takım olarak hareket etti.
Topu anlayış olarak Hırvatlar'a bırakırken hızlı hücuma çıkma konusunda hep hazırlıklı olduk. Top rakibe geçtiğinde milliler özellikle önde hemen baskı yapmaya dikkat etti. Genelde ideal kadroda yer bulamayan oyuncular özel maçları "Angarya" olarak kabul eder.

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'da bu zihniyeti görmedim. Çünkü herkes ciddiyetle mücadele etti. Ancak en zayıf halkamız savunmamızdı. Bu yüzden amatör bile sayılmayacak goller yedik. özellikle savunmanın göbeğini netleştirmeli ve yedeklerini belirlemeli.
Bu arada kaleci Uğurcan'ın form düşüklüğü yaşadığını söyleyebilirim.
Hırvat Budimir'in dirseğiyle alıp attığı golde Uğurcan yere yatmayıp ayakta kalmalıydı. Hırvatlar'ın ikinci golünde de kaleyi boşaltması hataydı. Adaletli olursak; kaleci Altay performans olarak Uğurcan'ın önünde görünüyor.

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Eylül ayından itibaren Milli Takım'da gördüğüm en çarpıcı özellik oyuncuların "Teslimiyetçi" bir ruha sahip olmamalarıdır. Çok maçta geriye düştük ama Hırvat maçındaki gibi yine geri döndük. Şenol Hoca oyunculara müthiş bir özgüven yüklemiş. Oyuncular milli takıma koşarak geliyorlar.
Hırvatlar'ın bir futbol ekolü var. Oyuncular bir sisteme bağlı oynuyorlar. Milli Takım'ın mücadelesi, inatçılığı, kaybetmeme hırsı alkışı hak ediyor. Ancak biz de bir sistem takımı olmalıyız. Ayrıca Deniz ile Cengiz'in attığı goller şahaneydi.

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Etiketler :
Şenol Güneş, Şenol hoca, milli takım

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