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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

25 Ekim 2020 | Pazar

Faul bilgisi verilsin

Galatasaray'da oyunculara yarından itibaren faullerle ilgili bir ders verilmeli.
Elle yüze yapılan en ufak bir temasa dahi hakemler kart gösteriyor.
Klasına yakışan muhteşem bir gol atan Falcao'nun aynı hareketten iki sarı kart görmesi profesyonelliğine yakışmaz. Falcao'nun hareketlerini mercek muamelesi yapan hakem Arda Kardeşler, Sissoko'nun, Arda'nın böğrüne vurduğu dirseği nedense cezalandırmadı. Bu Arda Kardeşler gelecek vadeden bir hakemdi, FIFA kokartı takıldı. Ama henüz iyi bir hakem olamadığını da gösterdi. Galatasaray'ın Erzurum'da kazanırken oynadığı futbol göz kamaştırmadı. Ancak futbolcuların özellikle ikinci yarı ortaya koyduğu mücadelede kazanma duygusu ön plana çıktı. 'de ciddi bir sıkıntı görüyorum. Galatasaray kulübesine bakıyorum mutsuz, dalgın, düşünceleri dağınık, sadece maçı izleyen bir Terim var...
H H H
İlk yarıda oyuncular çok sık pas hatası yapmasına rağmen Fatih Terim nedense müdahale etmedi.
Falcao'nun golünden sonra mükemmel orta yapan Babel'i oyundan çıkarıp Arda'yı sokması çok mantıklı değildi. Çünkü Arda, Fenerbahçe maçından sonra fiziksel düşüş içinde. İkili mücadeleleri kazanamıyor, top tutamıyor, rakiple boğuşamıyor. Hele hele Falcao atıldıktan sonra Arda ile devam etmek Galatasaray'ı 9 kişi oynattı.
Terim'in Belhanda'ya kaptanlığı vermesi çok doğru bir hamleydi.
Faslı oyuncu sorumluluk aldı, coşkulu, arzulu, istekli ve tam bir oyun lideri gibi oynadı.
Emre Kılınç'ta ciddi bir tempo düşüklüğü var. Gol atmasına rağmen mücadele anlamında takımına tam destek veremedi. Etebo'nun yokluğunda Taylan tek başına orta sahayı yönetti ve savaştı, enerji santrali gibi hizmet etti. Marcao'nun amatörce yaptığı penaltıya rağmen Galatasaray'ın kazanması, olası eleştirileri engellediği gibi zirvede kalmasını sağladı.

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Fatih Terim

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