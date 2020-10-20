Yasak mı!

Belhanda, Feghouli ve Arda'yı takıma mesaj vermek için kulübede oturtmak doğruydu.

Ama maç ritmi eksik olan Emre Akbaba'yı tercih etmek Galatasaray'ın takım oyununa zarar verdi. Akbaba temposuz ve fiziksel yetersizlik yüzünden takımını 10 kişi oynattı.

Alanyaspor gibi pas kalitesi, pres yapma ve savunma anlayışı mükemmel olan Alanyaspor'a karşı Galatasaray ilk yarıda etkisiz oldu.

Alanya'da Babacar-Davidson ikilisi Galatasaray savunmasını çok yıprattı.

Akbaba'nın dışında penaltıdan gol Falcao'nun yürüyecek halinin olmaması hücum yollarında Galatasaray'ın etkisiz kalmasını sağladı.

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Taylan-Etebo ikilisi baskı altında kalınca çok pas hatası yaptı.Etebo'nun kontrolsüz faullerden dolayı iki sarı kartla oyundan atılması Galatasaray'ın orta sahada Alanya'ya karşı bir üstünlük kuramamasının göstergesiydi.Erken oyuncu değiştirmemek yasak mı? Fatih Hoca oyundan Akbaba'yı erken çıkarıp Ömer'i alsaydı orta saha güçlenir ve Alanya güçlü bir pres yapamazdı. Üretemeyen Galatasaray için gol atmak rakibin ya yapacağı bir hataya ya da duran top organizasyonuna bağlıydı. Bu fırsatı Moubandje penaltı yaparak verdi.

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Alanya'ya karşı öne geçme şansını Galatasaray kolay harcadı. Marcao'nun yaptığı frikiği Babacar gole çevirdi. Bu golü Galatasaray'ın alt yapısındaki bir kaleci bile yemez.

Rangers'da arka direkte topa yükselmeyen ve ikinci golü yiyen, Kasımpaşa maçında öne çıkıp Yusuf'tan golü yiyen kaleci Fatih Babacar'ın frikiğinde yanlış yerde durarak golü yedi.

Galatasaray ikinci yarı Belhanda ve Ömer'in oyuna girmesiyle 10 kişilik mücadelede takım olarak ortaya iyi mücadele koydu.

Linnes ve Sarracihi'nin kanat ortaları etkili oldu. Belhanda'nın golü Babel'in top eline çarptığı için sayılmadı. Bu bir elle oynama değil. Çünkü Babel pozisyon gereği o eli kaçıramaz.

Maalesef kurallar böyle diyormuş!