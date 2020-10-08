Baskıdan kurtarır

Milli Takım'ı EURO 2020'ye taşıyan oyuncuların form grafiğinin henüz istenilen kıvama gelmemesi Şenol Hoca'yı arayış içine soktu. Almanya önündeki kadro Şenol Hoca'nın bildiği ve takip ettiği isimlerdi. Birbirleriyle oynama alışkanlıkları olmamasına rağmen milliler coşkulu, arzulu, tempolu ve mücadeleci bir oyun sergiledi. Takım savunması ve yardımlaşma ön plandaydı. Hücumu düşünürken cesurca Almanya'nın üzerine gittik. Rüdiger kabına sığamayan Efecan'ı durdurmak için sertliğe sığındı. Almanlar ile aramızdaki en büyük farkın "Sistem" olduğunu gördük.

Nasıl mı? Löw İspanya ve İsviçre maçlarında oynayan ideal kadrodan sadece Emre Can, Rüdiger ve Draxler'i bize karşı oynattı. Bu değişime rağmen Almanlar uyum sorunu hiç yaşamadılar. Almanlar'ın yedekleri bile hazır durumda. Şenol Hoca'nın herkesin hazır olduğu bir kadroya sahip olması için Milli Takım'da fazla şans bulamayan isimler kendilerini oynayacak gibi hazır tutmalı. Almanlar'a karşı belki tam uyumlu oynamadık ama mücadelen asla geri adım atmadık, teslimiyetçi olmadık. Almanlar'ın üzerine cesaretle ve inanarak gittik.

3 kez skor olarak geriye düşmemize rağmen geriden gelip üç gol attık. Ancak yediğimiz gollerde çok basit hatalar yaptık. Ozan'ın gol vuruşu ile Efecan'ın önde inatla yaptığı pres sonucu kaptığı topu gol yapması mükemmeldi. Kenan attığı gol de hazırlanış olarak geceye damgasını vurdu. Milli Takım yürekli, cesaretli, inatçı ve teslim olmayan duruşuyla büyük beğeni aldı. Almanya karşısında 3 kez geri dönen Milliler'e alınan beraberlik ciddi bir özgüven getirecektir. İyi oyunla gelen bu skor Şenol Hoca'yı da baskıdan kurtaracaktır.