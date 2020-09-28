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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

28 Eylül 2020 | Pazartesi

Bunları atacaksın

savunmasını ve orta alanını hem kalabalık hem de birbirine yakın tutunca 'ın -Emre- Falcao-Belhanda-Feghouli beşlisinden oluşan hücum hattı "ezber pas" senaryolarını sahaya yansıtamadı.
Lemos ile riskli paslar yapmasına rağmen Fenerbahçeli oyuncular çok dikkatli oynamaya ve Galatasaray'a geniş alan bırakmamaya dikkat ettiler. Fenerbahçe "önce savunma, sonra hücum" anlayışıyla oynadı.
Galatasaray bireysel beceriler doğrultusunda 3 net pozisyon buldu. Arda'nın ve 'in vuruşlarında doğru yer tutan Altay önemli kurtarışlar yaptı. Özellikle kazanılan frikikte topun başına Falcao'nun geçmesi hataydı. O frikiği sol ayaklı Emre Kılınç kullanmalıydı.
Galatasaray orta alanda Fenerbahçe'ye tam üstünlük kuramadı çünkü Gustavo-Ozan ikilisinden çok baskı yedi.
Galatasaray orta sahası ikinci yarının başında Fenerbahçe'yi karşılamakta zorluk yaşadı. Luyindama- Marcao ve Taylan üçlüsü kritik pozisyonlarda doğru hamlelerle Fenerbahçe ataklarını engelledi. oyuna geç müdahale etti. Etobo'nun Arda'nın yerine daha erken oyuna girmesi gerekirdi.
Fenerbahçe takım olarak iyi mücadele etti,. Özellikle kaleci Altay net 5 gol pozisyonunu kurtardı. Eğer Terim oyuna Etobo-Taylan ikilisi ile başlamış olsaydı, Gustavo-Ozan-Sosa üçlüsü bu kadar rakat hareket edemezdi.
Galatasaray bir derbide beklenenden çok daha fazla pozisyona girdi. Ancak son vuruşlarda Arda, Linnes, Feghouli etkisiz kaldı. Büyük bir derbide bu golleri atacaksın. Fenerbahçe'nin ana hedefi kaybetmemekti.
Sonuçta Galatasaray fırsat kaçırdı, iyi direnen Fenerbahçe derbiyi kaybetmedi.

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Etiketler :
Galatasaray, Fenerbahçe, Arda, Altay, Taylan, Terim, Linnes

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