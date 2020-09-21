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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

21 Eylül 2020 | Pazartesi

Parlıyor

Kadro istikrarı adına , 'i yenen takımı bozmadı ve doğru yaptı. Çünkü yeni oyuncuların istikrar adına her zaman birbirleri ile oynama alışkanlığına ihtiyacı vardır. 'nın yaptığı penaltı sonrası oyunun direksiyonun başına oturdu. Başakşehirli oyunculara topu kullanacak geniş alan bırakmadılar.
Önde yapılan baskı ve ilk toplara müdahale etme isteği Galatasaraylı oyuncuların maçta üstünlüğü ele geçirmelerini sağladı. 'in yakaladığı pozisyonlar Galatasaraylı oyuncuların bireysel hatalarından kaynaklandı.
Luyindama çok güçlü bir stoper ama laubaliliği bırakmalı. Terim'in sisteminin şifrelerinden biri olan Marcao'yu Galatasaray yarışta kalmak istiyorsa satmamalı.
Bu iki oyuncu geriden akıllı top kullanıyorlar. Özellikle Marcao kademelere doğru giriyor.
Başakşehir gibi gövdeli orta sahaya rağmen tek Taylan ile mücadele etmek yürekli bir davranıştı. Eğer Feghouli ve Arda biraz daha fiziksel olarak güçlü olsaydı Galatasaray skoru erken arttırabilirdi.
'un çift forvete dönmesi Galatasaray'da bir sarsıntı yaratsa da Terim'in biri zorunluluktan olmak üzere yaptığı 4 değişiklik tam bir nokta atışı idi. Falcao-Arda ve Feghouli yorulmuşlardı, Babel- Diagne ve Etebo Galatasaray'a dinamizm kazandırdı. Özellikle Belhanda'nın attığı golde Diagne ve Babel'in payı çok büyüktü.
Terim'in, Galatasaray'da yeniden oluşturduğu sistem hazırlık maçları dahil her 90 dakika daha iyiye giderek çalışıyor. Uzun lig maratonunda kulübesi zengin olan ayakta kalacak. Galatasaray'ın sadece oyunu ve sistemi parlamıyor, kulübesi de ışıldıyor.

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Etiketler :
Fatih Terim, Demba Ba, Okan Buruk, Gaziantep, Galatasaray, Başakşehir

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