Usta yorumcu açıkladı! "Dört isim yolda"

Şu ana kadar Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui geldi. Bu isimler takıma neler verir?

Galatasaray ihtiyaca göre transfer yapmayı hedefliyor. Arda Turan, takıma hem liderlik yapacak hem de kalite katacaktır. Takım içindeki sempatik yapısıyla sinerjiyi sağlayacaktır. 7 kilo vermesi futbolu özlediğinin bir göstergesidir, ayağa kalkacağı tek camia da yetiştiği Galatasaray'dır. Oğulcan sol ayağı mükemmel olan sağda ve solda oynayan santrforda da görev yapabilen genç ve yetenekli bir isim. Yoğun maç trafiği içerisinde Galatasaray'a kulübeden gelip katkı sağlayacaktır. Omar nokta bir transfer. Mariano'nun oyun aklına sahip olmasa da çabukluğu ve gücüyle hücum zenginliği katacaktır. Emre Kılınç mükemmel bir oyuncu. Vücudunu iyi kullanan, yere sağlam basan, futbol için dengeli koordinasyona sahip bir futbolcu. Sadece gol atmaz, gol atacaklara da ciddi katkı sağlar. Fatih Öztürk'ün kaleciliğini beğenmiyorum. Top tutamıyor, yan topları zayıf, üstelik modern futbolda ayaklarını kullanan kaleci tipine de uymuyor. Galatasaray 'ucuza aldım' diyor ama Kasımpaşa'da daha az kazanıyordu. Takım Muslera sonrası ciddi bir travma yaşadı. Bence ligi daha iyi tanıyan yerli ya da yabancı bir kaleci alınabilirdi. Çünkü Muslera'nın döndükten sonra ama nasıl performans vereceği soru işareti.



Galatasaray'ın istediği Mert Hakan, Kaan Ayhan, Caner Erkin ve Bernard Mensah başka takımlara gitti. Yönetim başarısız mı?

Ben Fatih Terim'in Mensah'ı istediğini düşünüyorum. Seri- Lemina-Nzonzi üçlüsünü transfer ettiren Terim, isteseydi geçen sezon Mensah'ı alabilirdi. Mert Hakan konusunda yönetim mi hatalı, yoksa oyuncu mu çark etti? Eğer oyuncu isteseydi söz verdiği gibi imzayı atardı. Caner, Galatasaray'ın gündeminde hiç olmadı. Kaan Ayhan, yönetimin geç davranmasından dolayı Sassoulo'ya gitti. Ama Kaan'ın babası Sassoulo transferini 'Oğlumun hedefi İtalya'da oynamaktı' diye açıkladı. Galatasaray Kaan'la daha fazla ilgilenmeliydi. Çok yönlü olan bu oyuncunun bonservisi de cep yakmazdı.

Önümüzdeki sezon ligde 40 maç olacak, milli aralar, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi var. Galatasaray'ın kadrosu buna dayanabilecek mi?



Galatasaray henüz transferi bitirmedi. Ama alınan oyuncuların yaş ortalamasına ve kalitesine bakınca geniş bir rekabet ortamı yaşanılacağını düşünüyorum. Yeni sezonda 5 oyuncu değişikliğinin yapılacağını da hesaba katarsak kulübedeki futbolcuların da mutlaka kaliteli olması ve oyuna girdikten sonra katkı vermesi gerekiyor. Galatasaray yönetiminin 4 transfer yapacağını öğrendim.



FALCAO-DIAGNE YAN YANA OYNAR

Bu sezon Diagne-Falcao ikilisi çift santrfor oynar mı? Rahatlıkla oynar. Başakşehir'de Okan Buruk, Crivelli-Demba Ba'yı haftalarca çift santrfor oynattı. Falcao-Diagne ikilisi de 4-4-2 veya 3-5-2 modelinde başarılı olur. Diagne'nin çok formda olduğunu ve oynamak için müthiş çalıştığını öğrendim. Yalnız Falcao'nun ne kadar maç oynayacağının bir garantisi yok. Teknik heyet sadece Falcao'ya değil Diagne'ye de gereken değeri vermelidir.



ŞAMPİYONLUK OMURGADAN GEÇER

Galatasaray'ın şu anda transfer yapması gereken mevkiiler nelerdir? Fatih Terim'in tüm şampiyonluklarında orta sahası çok kuvvetliydi. Ünal Aysal dönemindeki kadroda Selçuk- Melo şov yaptı. Son iki yıl gelen üst üste şampiyonluğunda ise Fernando- Ndiaye ön plana çıktı. Geçen sezon Lemina-Seri-Nzonzi hatta Donk dahil orta saha dikiş tutturamadı. Galatasaray mutlaka Melo-Selçuk, Ndiaye-Fernando gibi uyumlu ikiliyi bulmalı.



Bu bağlamda Seri ve Lemina yeniden kiralanırsa faydalı olur mu? Ben Lemina'yı asla kiralamam çünkü oyuncu sakat. Ne zaman lastik patlatacağı belli olmuyor. Sahaya dönüşleri haftalar alıyor. Lemina'yı transfer edip 'Sakatlanır mı, sakatlanmaz mı?' diye papatya falı açmam. Seri ise bal yapmayan arı. Gol atmıyor, asist yapmıyor. Biri kiralanacaksa bu Henry Onyekuru olmalıdır.



FEGHOULI BU YIL KALMALI BELHANDA SATILMALI

Feghouli ve Belhanda'nın para konusunda sorun çıkardığı biliniyor. İki isim için nasıl bir politika izlenmeli?

Feghouli'nin iki senesi daha var. Futbol yeteneği ve oyun zekası tartışılmaz. Belhanda'yı Galatasaray satmaya çalışmalıdır çünkü sezon sonu serbest kalacak. Feghouli güçlü bir orta saha ile çok daha başarılı olur. Ama Cezayirli futbolcuya yüksek bir bonservis bedeliyle talip gelirse yönetim göndermeye sıcak bakacaktır.



Kondisyoner Bartali gittikten sonra Scott Piri'nin adı geçiyor, takıma seviye atlatır mı?

Galatasaray'ın ikinci yarının başından salgın dönemine kadar yükselişinin en önemli nedenlerinden biri Bartali'ydi. Son 8 haftalık süreçte takım fizik olarak vasata bile ulaşamadı. Teknik heyetin işi maceraya bırakmadan Bartali ayarında bir kondisyoneri takımın başına getirmesi gerekiyor. Bu isim Scott Piri olursa Galatasaray hem fizik güç hem de sakatlık yaşamama açısından doğru tercihi yapmış olur.

Başkan Mustafa Cengiz, F.Bahçe'nin limitlerin artırılması yönündeki talebine karşı çıkmıştı. Tepkisinde haklı mı?

Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasını yaparsa limiti artacak. Tahkim Kurulu zaten artırım talebini reddetmişti. Limiti aşanlara TFF mutlaka gereğini yapmalı. Ekonomik olarak batık olan kulüplerimiz unutmamalıdır ki şampiyonluk sadece transfer yaparak olmuyor.