Galatasaray'da sol beke genç aday!

Galatasaray'ın sol bek rotasyonu için Dortmund U19 takımıyla sözleşmesi sona eren Mert Göckan'ı istediği öğrenildi. 2001 doğumlu futbolcu alt yaş kategorilerinde toplam 72 maça çıkarken 5 gol, 7 asistle oynadı. Türkiye U17 ve U18 Milli Takımları'nda da boy gösteren Göckan'ın Florya'ya çağrılacağı belirtildi.