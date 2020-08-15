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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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'da sol beke genç aday!

Galatasaray'da sol beke genç aday!

'ın sol bek rotasyonu için Dortmund takımıyla sözleşmesi sona eren 'ı istediği öğrenildi. 2001 doğumlu futbolcu alt yaş kategorilerinde toplam 72 maça çıkarken 5 gol, 7 asistle oynadı.

'ın sol bek rotasyonu için Dortmund takımıyla sözleşmesi sona eren 'ı istediği öğrenildi. 2001 doğumlu futbolcu alt yaş kategorilerinde toplam 72 maça çıkarken 5 gol, 7 asistle oynadı. U17 ve U18 'nda da boy gösteren Göckan'ın Florya'ya çağrılacağı belirtildi.

  1. 15.8.2020
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