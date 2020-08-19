Galatasaray durmuyor! 2 yıldız birden - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Galatasaray durmuyor! 2 yıldız birden

Yeni sezon için art arda iddialı transferlere imza atan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ön liberoya tuttuğunu koparan ve sol kanada ise hızlı bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılar, 2 yıldızı listesine aldı. Kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. İşte Aslan'ın transfer operasyonuna dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

19 Ağustos 2020 Çarşamba 06:31 Güncelleme: 19.08.2020 06:31
Galatasaray durmuyor! 2 yıldız birden

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, bir taşta iki kuş vuracak gibi görünüyor.

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Galatasaray durmuyor! 2 yıldız birden

Sarı-kırmızılı ekipte, geçtiğimiz sezon orta sahada forma giyen Nzonzi, Michael Seri, Mario Lemina ve Selçuk İnan ile yollar ayrıldı.

Galatasaray durmuyor! 2 yıldız birden

Seri ve Lemina için yapılan görüşmelerden de henüz sonuç alınamadı. Ayrıca sol kanatta da fırtına estiren Henry Onyekuru'nun koltuğu halen boş duruyor.

Galatasaray durmuyor! 2 yıldız birden

Bu nedenle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Polonya pazarına yöneldi ve teknik direktör Fatih Terim'in önerisiyle Lech Poznan'da forma giyen Jakub Moder ve Kamil Jozwiak'ı gündemine aldı.

Galatasaray durmuyor! 2 yıldız birden

RESMİ TEKLİFİNİ İLETTİ

İki genç oyuncu için Lech Poznan kulübü ile hemen temaslara başlanırken konu Polonya basınına da taşındı.

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