Galatasaray durmuyor! 2 yıldız birden

Yeni sezon için art arda iddialı transferlere imza atan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ön liberoya tuttuğunu koparan ve sol kanada ise hızlı bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılar, 2 yıldızı listesine aldı. Kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. İşte Aslan'ın transfer operasyonuna dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
19 Ağustos 2020 Çarşamba 06:31
Güncelleme: 19.08.2020 06:31
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Önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, bir taşta iki kuş vuracak gibi görünüyor.
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Sarı-kırmızılı ekipte, geçtiğimiz sezon orta sahada forma giyen Nzonzi, Michael Seri, Mario Lemina ve Selçuk İnan ile yollar ayrıldı.
Seri ve Lemina için yapılan görüşmelerden de henüz sonuç alınamadı. Ayrıca sol kanatta da fırtına estiren Henry Onyekuru'nun koltuğu halen boş duruyor.
Bu nedenle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Polonya pazarına yöneldi ve teknik direktör Fatih Terim'in önerisiyle Lech Poznan'da forma giyen Jakub Moder ve Kamil Jozwiak'ı gündemine aldı.
RESMİ TEKLİFİNİ İLETTİ
İki genç oyuncu için Lech Poznan kulübü ile hemen temaslara başlanırken konu Polonya basınına da taşındı.