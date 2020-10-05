Tuzaklı kayıp

Fatih hocanın maç öncesi şu iki sözü dikkatimi çekti:

1-Bazı oyuncular hiç durmadan oynadı. Fiziğimizi ekonomik olarak kullanabiliriz. 2-Sorgulanmayacak bir şey, o da benim tercihim.

Kasımpaşa sezon başından beri yaslanarak oynuyor ve rakiplerini kontratak silahıyla yıpratıyor.

G.Saray geniş alanda oynayınca Kasımpaşa'nın hücum tuzağına düştü. Taylan-Etebo ikilisinin mücadele etmekten, rakipleri kovalamaktan hatta boğuşmaktan dilleri dışarı çıktı. Belhanda, Arda, Diagne, Feghouli takım savunmasına destek olmadı. Özellikle G.Saray'ın etkili olacak hücumlarında Belhanda-Feghouli'nin çevre kontrolü yapmadan şova dönük paslaşmaları arkadaşlarına karşı yaptıkları saygısızlıktı.

Sezon başından beri Terim tüm değişiklik hamlelerini yerinde yaptı.

Kasımpaşa maçına gripten yeni çıkmış Arda ile Rangers maçının iki kötüsü Belhanda-Feghouli ikilisiyle başlamak bir tercih hatasıydı. Arda ayağındaki topları kötü kullandı.

Omar'ın kanadını Yusuf dağıttı, Feghouli yardıma bile gelmedi. G.Saray, Diagne ile bulduğu pozisyon dışında Kasımpaşa'ya net pozisyonlar verdi.

Yusuf da haftanın golüne aday bir vuruş yaparak kaleci Fatih'i avladı.

Peki; Fatih hocam ikinci yarı ne yaptın?

Devre arası üçünü de oyundan aldın ve Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu sokup ikili forvete döndün.

Bu değişikler G.Saray'a hareket, hızlılık getirirken daha dengeli hücum etmesini sağladı. Paşa da takım halinde savunmayı çok iyi yapan bir takım. İyi kapanıp pozisyon vermemeye direndiler. Özellikle Babel'in getirdiği toplar tehlike yarattı. Falcao, son vuruşlarda etkisizdi.

Terim, 11'i değişiklik yaptığı oyuncularla yapsaydı, G.Saray daha etkili olurdu. Eğer Yusuf Erdoğan, G.Saray'da olsaydı maçı Kasımpaşa farklı kaybederdi. Çünkü Aslan'ı rakip sahaya hızlı götürecek oyuncusu yok. 33 yaşındaki Arda, bitik Diagne, motivasyonu kaybolmuş Feghouli ile hızlı hücum edemezsin.