GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Levent Tüzemen Tuzaklı kayıp
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

05 Ekim 2020 | Pazartesi

Tuzaklı kayıp

Fatih hocanın maç öncesi şu iki sözü dikkatimi çekti:
1-Bazı oyuncular hiç durmadan oynadı. Fiziğimizi ekonomik olarak kullanabiliriz. 2-Sorgulanmayacak bir şey, o da benim tercihim.
sezon başından beri yaslanarak oynuyor ve rakiplerini kontratak silahıyla yıpratıyor.
G.Saray geniş alanda oynayınca Kasımpaşa'nın hücum tuzağına düştü. Taylan-Etebo ikilisinin mücadele etmekten, rakipleri kovalamaktan hatta boğuşmaktan dilleri dışarı çıktı. , , , takım savunmasına destek olmadı. Özellikle G.Saray'ın etkili olacak hücumlarında Belhanda-Feghouli'nin çevre kontrolü yapmadan şova dönük paslaşmaları arkadaşlarına karşı yaptıkları saygısızlıktı.
Sezon başından beri tüm değişiklik hamlelerini yerinde yaptı.
Kasımpaşa maçına gripten yeni çıkmış Arda ile Rangers maçının iki kötüsü Belhanda-Feghouli ikilisiyle başlamak bir tercih hatasıydı. Arda ayağındaki topları kötü kullandı.
Omar'ın kanadını dağıttı, Feghouli yardıma bile gelmedi. G.Saray, Diagne ile bulduğu pozisyon dışında Kasımpaşa'ya net pozisyonlar verdi.
Yusuf da haftanın golüne aday bir vuruş yaparak kaleci Fatih'i avladı.
Peki; Fatih hocam ikinci yarı ne yaptın?
Devre arası üçünü de oyundan aldın ve Emre Kılınç, Babel ve 'yu sokup ikili forvete döndün.
Bu değişikler G.Saray'a hareket, hızlılık getirirken daha dengeli hücum etmesini sağladı. Paşa da takım halinde savunmayı çok iyi yapan bir takım. İyi kapanıp pozisyon vermemeye direndiler. Özellikle Babel'in getirdiği toplar tehlike yarattı. Falcao, son vuruşlarda etkisizdi.
Terim, 11'i değişiklik yaptığı oyuncularla yapsaydı, G.Saray daha etkili olurdu. Eğer Yusuf Erdoğan, G.Saray'da olsaydı maçı Kasımpaşa farklı kaybederdi. Çünkü Aslan'ı rakip sahaya hızlı götürecek oyuncusu yok. 33 yaşındaki Arda, bitik Diagne, motivasyonu kaybolmuş Feghouli ile hızlı hücum edemezsin.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Arda, Recep Tayyip Erdoğan, Belhanda, Kasımpaşa, Feghouli, Yusuf, Diagne, Falcao, Terim

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
İlk 11 kaybettirdi! Bunları atacaksın! Acil servis! Parlıyor! Rahat galibiyet!

GÜNÜN DİĞER YAZARLARI

Oyunun detayları
Reha Kapsal Oyunun detayları
Kral çıplak
Erman Toroğlu Kral çıplak
Fotoğraf
Serkan Korkmaz Fotoğraf
Evlat ayrımı
Ozan Zeybek Evlat ayrımı
Negatif!
Sinan Vardar Negatif!
Beşiktaş küme düşer!
Turgay Demir Beşiktaş küme düşer!
BİZE ULAŞIN