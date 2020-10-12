Cengiz olmalı!
Şenol hocanın, Cengiz Ünder'i kulübede tutup Almanya maçının iyilerinden Efecan'ı jest yaparak ilk on birde oynatması A Milli Takım'a hücum anlamında olumsuz yansıdı. Rus Milli Takımı'nın fizik güce dayalı temaslı oyunu Efecan dahil millileri dağıttı.
İlk yarıda Rusların tempolu oyununa karşılık veremedik, topu tutamadık, hücum edemedik. Ruslar koştu millerimiz adeta eskortluk yaptı. Topa bize geçtiğinde Rusların yaptığı baskıyı aşamadık.
Bir ara bende "Ruslar galiba fazla oyuncuyla oynuyor" algısı oluştu. Özellikle orta sahada Rusları karşılayamadığımız için çok fazla baskı yedik.
İri kıyım Dzyuba'nın savunmamızın önünde duvar olmasını ve arkadaşlarına pas dağıtmasını önleyemedik. Yediğimiz gol de pozisyon hatası yaptık.
***Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle Milli Takım'ın çehresi değişti.
Cengiz top tutan, çalım atan, topla atağa kalkan, süratiyle savunmayı harmanlayan, orta yapabilen ve etkili şutlar atabilen bir oyuncu.
Cengiz'in iyi oyunu sadece takımı toparlamadı, Hakan'ı da, Burak'ı da verimli hale getirdi.
Zeki Çelik de Cengiz'in kanatlardan yaptığı hızlı hücumlara etkili destek verdi. Rus kalesinde müthiş bir baskı kurduk.
Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda yan direkle öpüşen topu millilere "Biz bu maçı döndürürüz" moralini ve inancı getirdi.
Kenan Karaman ile attığımız gol öncesi Hakan'ın yaptığı etkili orta kadar arka direğe koşan Merih'in top takibi ile şut atmayıp pas tercihi yapması akıl doluydu. Kenan golde takipçiliğini gösterdi.
Gol sonrası Ruslara nefes aldırmayan bir baskı kurduk.
Özellikle maçın kader adamı olan Cengiz'in köşeye giden topunu kaleci Shunin son anda kurtardı.
Rusya'da geriye döndük diye sevinmeyelim galibiyeti kaçırdık diye üzülelim. Şenol hoca başta İrfan Can Kahveci olmak üzere EURO 2020'ye giden takımın oyuncularını kadroda tutmalı.
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