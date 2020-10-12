Cengiz olmalı!

Şenol hocanın, Cengiz Ünder'i kulübede tutup Almanya maçının iyilerinden Efecan'ı jest yaparak ilk on birde oynatması A Milli Takım'a hücum anlamında olumsuz yansıdı. Rus Milli Takımı'nın fizik güce dayalı temaslı oyunu Efecan dahil millileri dağıttı.

İlk yarıda Rusların tempolu oyununa karşılık veremedik, topu tutamadık, hücum edemedik. Ruslar koştu millerimiz adeta eskortluk yaptı. Topa bize geçtiğinde Rusların yaptığı baskıyı aşamadık.

Bir ara bende "Ruslar galiba fazla oyuncuyla oynuyor" algısı oluştu. Özellikle orta sahada Rusları karşılayamadığımız için çok fazla baskı yedik.

İri kıyım Dzyuba'nın savunmamızın önünde duvar olmasını ve arkadaşlarına pas dağıtmasını önleyemedik. Yediğimiz gol de pozisyon hatası yaptık.

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