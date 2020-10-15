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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

15 Ekim 2020 | Perşembe

Yine bir geri dönüş

Kusura bakma Şenol Hocam "Pandemi" dönemi seni olumsuz etkilemiş. Çünkü kararlarında ve tercihlerinde 'ı EURO 2020'ye götürdüğün ayarlarında değilsin. 'da eğer milliler bir geri dönüş yaptıysa ve galibiyeti kaçırdıysa bu senin yaptığın değişikliklerin ürünüdür. Tam bir "Lejyonerler takımı" görüntüsündeki 'a karşı Mahmut'u stoperde oynatmak ve Umut Meraş'ı kulübeye çekip 'yi tercih etmek bir hataydı. 27. dakikada sakatlığını bahane edip oyundan çıkan Hasan Ali yediğimiz ilk golde büyük hata yaptı.
Belgrad'a sadece milli maçlar için uğrayan Sırbistan'ın 6'sı 'da olmak üzere tüm oyuncuları yurt dışında oynuyor. Pozisyon bilgisi yüksek, top tekniği ve pas kalitesi çok iyi olan bir takıma karşı Milliler yanlış kadro tercihinin sıkıntısını yaşadı.
Sırplar bizim kaptırdığımız toplarla hızlı hücuma çıktı. Oyun kuramadık, rakibin temaslı oyununa karşılık veremedik ve sinirlendik. Cengiz kanatlardan hızlı hücum edeceği alanları bulamadığı için etkili olamadı.

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ilk yarıda yapmadığı "Mahmut öne, Okay savunmaya" değişikliğini ikinci golden sonra hayata geçerdi. Gerçi aleyhimize çalınan penaltı skandaldı. Eğer VAR olsaydı Bulgar hakemin kararı geçersiz olacaktı. FİFA gibi bir devin "VAR" sistemini uygulamaması şaşırtıcı.
'nun 'la yaptığı mükemmel duvar pasından sonra attığı golde tek vuruşu yapması kaleci Dimitroviç'i avladı.
Bu gol Milli Takım'ı toparladı ve moral getirdi. Ve milliler yine bir geri dönüşe imza atıp sahanın en iyilerinden 'ın inatçılığı ve pozisyon takibi ile skoru 2-2'ye taşıdı.
Cengiz ve özellikle Burak'ın rakip ceza alanında "Golü ben atayım, maçı ben kazandırayım" anlayışla hareket etmeleri egoistlikti.
Üst düzey oynayan Ozan Tufan başta olmak üzere beklerimiz Zeki ve Umut ile Kenan çok çalıştılar.

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Etiketler :
Rusya, İtalya, Sırbistan, Şenol hoca, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, milli takım, Hasan Ali

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