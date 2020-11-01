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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

01 Kasım 2020 | Pazar

Haftayı kurtardı

kadro istikrarını kaybetmenin sıkıntılarını yaşıyor. Her maça çıkan değişik onbir yüzünden oyuncular birbirleriyle uyumlu pas iletişimi kuramıyor. 1 puanlı Ankaragücü takımı Galatasaray'dan daha iyi pas yaptı, daha fazla hücuma çıktı, çok adamla Galatasaray'ın üzerine gitti. Etebo-Taylan ikilisi topu oyuna çabuk sokan oyuncular değil. temposuz. Emre Kılınç ise yorgun ve verimsiz. Top ayağına yakışan, ne yaptığını bilen, çalım atan pas veren Babel ile hatalı paslar yapmasına rağmen coşkulu, istekli ve ısrarla hücuma katkı veren Sarrachi Galatasaray'ın ilk yarıda elle tutulan en iyi iki oyuncusuydu. Galatasaray'ın golüne de bu ikili imza attı. Sarrachi'nin ortasından gelen topu ancak Babel kalitesindeki bir oyuncu gol yapabilirdi.

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Galatasaray'da Terim ile yönetim arasında barış sağlandıysa bu oyunculara da yansımalı. Yaratıcı Feghouli'yi kulübede oturtmak Galatasaray'ı cezalandırmaktır. Galatasaray'ın kötü oyunu "Feghouli oyuna girmeli" diye bağırıyordu. , Feghouli ile ilgili kararı nedense 75'nci dakikada verdi. Arda'dan önce bence oyuna Cezayirli yıldız girmeliydi. Çünkü Galatasaray'ın sorunu mücadele etmekte değil yaratıcı oyuncuya sahip olamamanın yaşattığı verimsizlikti. Taylan-Etobo top kazanıyor ama oyuna sokamıyordu. Emre Kılınç da katkısızdı.

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Galatasaray çok iyi oynamadığı maçta sahanın en isteklisi Babel'in golü ile sadece üç puanı alıp haftayı kurtardı. Terim sezon başındaki kadro istikrarı oluşan takıma bir an önce dönmeli. Ayrıca Oğulcan'ı hazırlamalı. Galatasaray'ın bir başka sorunu da topu Onyekuru gibi rakip sahaya hızlı taşıyacak oyuncusunun olmaması. Sekidika çabuk ve hızlı ama futbol bilgisi eksik. Bence Terim, Sekidika'yı eğitmeli ve hızlı hücumcu olarak kullanmayı da düşünmeli.

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Etiketler :
Ömer Bayram, Galatasaray, Fatih Terim

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