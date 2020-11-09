İtibarsızlaştırma

Oyunu yüksek tempoda oynamayı seven ve geniş alanda Gradel-Kayode gibi hızlı oyuncularla etkili olan Sivasspor'a karşı uzatma dakikaları hariç çok akıllı oynadı. Galatasaray tempolu oyun düellosuna girmedi. Topa sahip olup ayağa dikkatli pas yapmaya özen gösterdiler. Sivaslı oyuncular Galatasaray'ın pas trafiğinde sadece topun peşin koştular. Belhanda, Arda, Feghouli, Emre Kılıç sık sık orta alana gelerek hep paslaşmalara destek verdiler hem de Taylan'ı baskıdan kurtardılar. Galatasaray rakip sahaya pas yaparak yerleştiler. Terim ve ekibi Sivas'ı çok iyi analiz etmişler ve Galatasaray maç boyu rakibi kendi oyununa mahkum etti. Terim'in yönetimden "Futbolcuları itibarsızlaştırmayın" talebinin ne kadar haklı olduğunu Sivas'ta gördük. Belhanda-Feghouli ikilisi iyi oynadıkları gibi Galatasaray'ın pasa dayalı akıllı oyununda etkili oldu.



Uzun aradan sonra 4-1-4-1'e dönerek ve Taylan'ı ön liberoda tek oynatarak ve Emre Kılınç-Arda- Belhanda-Feghouli dörtlüsünü bir arada oynatarak Terim, Galatasaray'ı sezon başı ayarlarına geri döndürdü. Babel çok etkili olmasa da Galatasaray'ın pas oyununa destek verdi. Belhanda kaliteli bir vuruşla attığı golün yanında Arda'nın golünde verdiği pasın şiddetini mükemmel ayarladı. Fatih Terim'in acilen "Bireysel disiplinsizliğe" bir el atması gerekir. Taylan Antalyalı'nın gördüğü sarı kart amaçsızdı. Belhanda'nın çok iyi oynarken laubali pas vermesi Sivas'a pozisyon oldu. Ancak fedakarlık yaparak oynayan ve iyi bir oyun ortaya koyan Marcao'nun Kayode'ye yaptığı penaltı tam bir sorumsuzluk örneğiydi. Galatasaray bu mevsimde Sivas'ta oynamanın avantajını doğru kullandı ve kazanılan 3 puan zirve adına özgüven ve moral oldu.