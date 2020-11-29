Kırılma maçıydı

Başakşehirli Skrtel'in Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun kafasına attığı dirsek sonrası Ali Palabıyık'ın VAR'dan verdiği penaltı olmasaydı, Melnjak'ın Emre Akbaba'nın çenesine attığı dirsek VAR'dan penaltı çalınsaydı ortalık yangın yerine dönerdi. Terim'in, "Oyun ve oyuncu alışkanlığı önemli ama bunu yakalayamıyoruz" söyleminin ardından Kayseri maçının on birini sahaya sürmesi oyuncularına "Size güveniyorum" mesajıydı. İlk yarı coşkulu, tempolu, kazanma duygusunu öne çıkaran, topa hakim olan, etkili paslar yapan, müthiş pozisyonlar bulan ve yardımlaşmayı takım haline dönüştüren bir Galatasaray izledik. Çok sert oynayan Rize'ye pozisyon vermeyen Galatasaraylı oyuncular kaleci Gökhan'ı şut yağmuruna tuttu.

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Feghouli yine Galatasaray orkestrasının maestrosu olarak görev yaptı, etkili toplar kullandı, oyunun temposunu ve hücumun yönünü ayarladı. Emre Kılınç ile Oğulcan sürekli geriye gelip savunmaya katkı sağladı. Terim'in Feghouli'ye verdiği yeni görev Galatasaray'ın oyun tarzını değiştirebilir. Feghouli savunmanın önünde aldığı topları kullanmadan önce mutlaka çevre kontrolü yapıp boş arkadaşını arıyor. Taylan da koşu kalitesi ve fizik gücüyle katkı sağlıyor.

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Galatasaray ikinci yarıda da hükmetti. Oğulcan, Linnes ve Akbaba'nın ortaklaşa hazırladıkları pozisyonda Diagne ikinci golünü attı. Riskli bir penaltı atan Diagne güçsüz görünse de orta alana gelip pas duvarı oldu bazen de Rize savunmasına baskı yaptı. Hattrick yapan Diagne'nin 3. golü ise akıl doluydu. Rize'nin sevdiği hızlı hücuma yönelik geniş alanları Galatasaray bırakmadı. Galatasaray kırılma maçını çok iyi oynayarak aldı.