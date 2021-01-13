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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

13 Ocak 2021 | Çarşamba

Sorumluluk

'in derbiyi düşünerek kadroda ciddi bir değişikliğe gideceğini düşündüm. Terim rotasyon yapmayarak kupaya verdiği değeri gösterdi. Sıkışık takvimine rağmen, "3 günde bir oynamaya alışmalıyız" anlayışını hep vurgulayan 'ı tam kadro sahaya sürdü.
3. dakikada eğer Linnes'in akıllı pasına doğru vuruşu yapabilseydi G.Saray golle başlayacaktı. G.Saray ekolünden gelen ile oyun anlamında ciddi aşama yapan , kapanmayıp geniş alanda oynamayı tercih edince tempolu ve mücadele gücü yüksek bir ilk yarı izledik. Özellikle orta alanda maestro gibiydi. Top sakladı, çalım attı, adam geçti ve ile Fofana'ya akıl dolu final pasları attı. G.Saray, Linnes'in bölgesinden sık sık hücuma etkili çıktı. Sarrachi ise etkisizdi, çok pas hatası yaptı ve 'i verimli hale getiremedi.
Emre'ler Kılınç ile sadece top ayaklarında iken sahne aldı.
Bu ikili topsuz oyunda olmayınca da pas oyununda desteksiz kaldı. Bu arada 'nin, "Al golü at" diye verdiği pasta Akbaba topa ayağını kapatarak vurmayınca boş kaleye golü kaçırdı.
Terim'in oyundan düşen Belhanda, Sarrachi ve Babel'i alması doğruydu.
Ancak ve katkısız oynadı. Etebo ise çok top kaybıyla Malatya'nın pozisyon bulmasına neden oldu. Hatta yenilen golde başta kaleci Fatih hatalıydı ama Etebo da ayağındaki topu kaptırıp golün hazırlayıcısı oldu.
G.Saray'da bazı oyuncular büyük takım refleksi ile oynamadı, sorumluluk almadı. 3 Emre de vasatın altındaydı. Maç sonunda iyi oynayan attığı mükemmel kafa golü ile turu penaltılara taşıdı. Penaltılar şans işidir, kaleci başarısıdır. de seri penaltılarda kurtardığı vuruş ile tur biletini getirdi.

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Etiketler :
Fatih Terim, Emre Akbaba, Hamza hoca, adem, Diagne, Emre Taşdemir, Kerem, Babel, G.Saray, Belhanda, Fatih Öztürk, akbaba, kubilay, Luyindama, Malatyaspor

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