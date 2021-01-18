Eksik kalınca...

Galatasaray, topu Beşiktaş'a bırakıp alan savunmasına önem verdi. Beşiktaş hücuma hızlı çıktığı için Galatasaraylı oyuncular, rakibe geniş alan bırakamaya özen gösterdi.

Beşiktaş'ın orta alandaki dirençli yapısını engellemek adına Taylan'ın yanına Etebo'nun monte edilmesi doğru bir hamleydi. Kupadaki Malatya maçında ikinci yarı mükemmel oynayıp tur kapısını açan Luyindama'yı partneri Marcao ile savunmada yeniden buluşturması Terim'in akılı tercihiydi. Ama ikinci golde hatası vardı.

Beşiktaş belki topa hükmetti ancak Galatasaraylı oyuncular oyunu kontrol etmek için ayağa pas yapmaya dikkat ettiler.

Larin'in kaçırdığı gol yanlış pas atan Marcao'nun adeta hediyesiydi.

Ancak şans G.Saray'ın yanındaydı çünkü Larin vuruşu yapmadan önce top zeminde sekti.

Galatasaray, Linnes girdikten sonra kanattan hücum etmeye başladı. Diagne'nin oyundan atılması doğru bir karardı. Galatasaray'ın daha derin bir savunma yapmasına neden oldu.

Diagne'nin kafa mesafesine ayak uzatıp rakibinin kafasına vurması büyük hataydı.

Belhanda maç boyu yine sorumluluk almadan oynadığı gibi kritik pas hatalarıyla Beşiktaş'ın hücuma çıkmasına neden oldu.

Arda yorulmuş, Belhanda kötü oynuyordu.

Galatasaray 10 kişiydi. Donk-Babel ikilisinin oyuna girmesi Galatasaray'a güç pompaladı. Sergen hoca, Galatasaray eksik kalınca N'Koudou ve Mensah'ı alıp daha baskılı oyuna geçmeyi planladı.

G.Saray, kontrataktan gol arayacak fırsatları kolladı ama daha çok derbiyi kaybetmeme adına dirençli bir savunma yapmaya çalıştı. Ancak Souza ve N'Koudou'nun golüne engel olamadı.

Derbilerde eğer fizik olarak güçlü değilsen 10 kişi kalmayacaksın.

Diagne'nin atılması G.Saray'ın dengesini bozdu.