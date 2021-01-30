Sahadaki Terim

Ligin 2. yarısı sinir harbine sahne olacak ve çeşitli algı operasyonları havalarda uçuşacak. Fatih Terim her türlü provokasyonlara ve algılara gözlerini, kulaklarını kapatıp sakin kalmalıdır.

Terim sadece sahaya odaklanırsa G.Saray başarılı olur. Terim'in oyuna dokunuşlarını Antep'te gördük.

Sahaya sürdüğü kadro duygusaldı.

İki Emre ve Belhanda sahada yürüyordu. G.Saraylı oyuncular Antep'in uyguladığı ofsayt taktiğini doğru değerlendiremedi. Çünkü oyuna akıl koyacak ve etkili pas atacak oyuncu yoktu.

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3 ofsayt golde Babel'in rakip savunma arkasına yaptığı koşularda ofsayta düşmesi pası atanların zamanlama hatasıydı. Yürüyen G.Saray'ın kalesinde Muslera olmasaydı, Antep ilk yarıyı önde kapatırdı. Devre arası Terim neşteri doğru vurdu ve Belhanda-Akbaba ikilisini çıkarıp gözdesi Onyekuru ile genç yetenek Kerem'i oyuna alarak G.Saray'da rekabeti ateşledi.Onyekuru ve Kerem hücuma çabukluk ve hız kazandırdı. Özellikle Onyekuru'nun attığı iki gol zekasının, çabukluğunun ve vuruş kalitesinin gösterisiydi. G.Saray'ın kanatlarını Onyekuru uçurunca Antep savunmasının dengesi ile uyumu bozuldu.

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Antep'in evindeki yenilmezliğini bitiren Onyekuru golleriyle farkını ve ne kadar önemli olduğunu gösterdi.Emre Kılınç ile yorulan Arda'nın yerine giren Ömer-Etebo orta alana enerji getirdi. Ancak Ömer'in maç biterken yaptığı penaltı sorumsuzluk örneğiydi. Muslera ile Sarrachi'nin de gördükleri sarı kartlar saçmaydı.