Galatasaray'ın acelesi yok

Muhammed Güneroğlu sordu, Levent Tüzemen cevapladı... “Galatasaray için transferde ‘geç kaldı’ lafını kullanamayız. Çünkü şampiyon kadronun çoğu duruyor.”

Lig biteli epey oldu, transfer sezonu çok sessiz geçiyor. G.Saray rakiplerine göre eli en rahat kulüp. Neyi bekliyor? Galatasaray için transferde geç kaldı lafını kullanamayız. Çünkü şampiyonluk yaşayan kadrodaki çok oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. İhtiyaç duyulan ve eksik bölgelere transferler yapılacak. Fatih Terim almak istediği oyuncuları, çok alternatifli bir liste olarak yönetime verdi. Ayrıca Bankalar Birliği'yle yapılacak görüşmelerden sonra yönetim, borçlar ve transferlerle ilgili daha ciddi bir yol haritası belirleyecektir. * Şu anda takımdan ayrılması en muhtemel oyuncu Diagne. Senegalli'nin gidişi takımı nasıl etkiler? G.Saray eğer Kasımpaşa'dan Trezeguet'i almak için ısrarlı olursa, o zaman Diagne'yi satmak doğru mudur? Çünkü Senegalli golcü Mısırlı Trezeguet'in asistleri sayesinde zirve yaptı. Eğer teknik heyet ceza alanı içerisinde hem kafa toplarında, hem de gol vuruşu konusunda Diagne'den daha iyisini alacaksa, Trezeguet yine sahneye çıkar.

KİMSENİN PARASI KALMAZ

Dursun Özbek kulübe icra işlemi başlattı. Bu girişim, transfer politikasını nasıl etkiler? Dursun Özbek'in yüklü bir alacağı var. Ancak bu eski başkan Özbek'in, Galatasaray'ın kapısına dayanacağı anlamına gelmez. Özbek, zamanında Galatasaray'a cebinden para aktarıp kasa kolaylığı sağlamıştı. Galatasaray başkanlarının kasa kolaylığı yapması hep olur. Dursun Özbek alacaklarıyla ilgili bilgileri çok önceden divan kurulu toplantılarında ve seçim öncesi konuşmalarında dile getirmişti. Mutlaka yönetime "Bize bir takvim belirleyin" şeklinde önerisi olacaktır. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, eski başkan Dursun Özbek'le bir araya gelip, ödemelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmalı ve bir takvim belirlemeli. Çünkü Galatasaray'ı sosyal medya üzerinden tartışmak, yakışık durmuyor. İki tarafın da Galatasaraylı olduğunu düşünürsek ve konu Galatasaray ise konuşmak, uzlaşmak camianın etik değerleri adına doğru olur.

TERİM PLANLAMAYI DOĞRU YAPACAKTIR

Afrika Kupası ve Copa America transfer sezonunu etkiliyor mu? İki turnuvada bulunan toplam 5 futbolcu, Galatasaray'ın sezon öncesi yapılan ve büyük değer taşıyan kampına katılamayacak. Muslera kaleci olduğu için kampa katılmaması önemli değil ama Luyindama, Belhanda, Feghouli, Diagne, takımın ilk 11 oyuncuları... Afrika Kupası 19 Temmuz'da bitiyor. Bu isimlerin hepsinin finale kalma şansı yok. Ama yoğun bir sezon sonrası zihinsel ve bedensel olarak dinlenmek isteyeceklerdir. Uzun tatil yapmaları haklarıdır. Sezon öncesi kampı kaçıran oyuncular, ligde geç form tutuyor. Terim, planlamayı bu koşulları bilerek yapar.

YUSUF KIRILGAN BİR FUTBOLCU

Bursaspor'da beklenen patlamayı yapamayan Yusuf Erdoğan'ın takıma katkısı Fatih Terim'in elinde ne düzeyde olur? Yusuf Erdoğan, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi başarı basamaklarını tırmanamadı. Psikolojik olarak kırılgan bir yapıya sahip. Tribünlerden en ufak tepki de oyundan kopuyor ve performans olarak hemen dibe vuruyor. Galatasaray'ın alacağı oyuncuların her türlü zorluğu göğüsleyebilecek, en ufak eleştiride bile yıkılmayacak yapıları olmalıdır. Emre Taşdemir bile halen ilk 11'e kendini atamadı. Fatih Terim, bu tür genç oyuncuları hayata döndürme konusunda çok başarılıdır. Ama Yusuf Erdoğan'ın önündeki en büyük engel, kırılgan yapısıdır.Afrika Kupası ve Copa America transfer sezonunu etkiliyor mu? İki turnuvada bulunan toplam 5 futbolcu, Galatasaray'ın sezon öncesi yapılan ve büyük değer taşıyan kampına katılamayacak. Muslera kaleci olduğu için kampa katılmaması önemli değil ama Luyindama, Belhanda, Feghouli, Diagne, takımın ilk 11 oyuncuları... Afrika Kupası 19 Temmuz'da bitiyor. Bu isimlerin hepsinin finale kalma şansı yok. Ama yoğun bir sezon sonrası zihinsel ve bedensel olarak dinlenmek isteyeceklerdir. Uzun tatil yapmaları haklarıdır. Sezon öncesi kampı kaçıran oyuncular, ligde geç form tutuyor. Terim, planlamayı bu koşulları bilerek yapar.

SCOUT EKİBİNİN TAKVİYELERE KATKISI SÜRER

Bu transfer döneminde de scout ekibinin önerdiği isimler kadroya katılır mı? Galatasaray'ın Emre Utkucan yönetiminde mükemmel bir scout ekibi var. Emre, kendini Galatasaray'a adamış, bir Galatasaray aşığıdır. Fatih Terim ve scout ekibi, sürekli iletişim halindedir. Çok oyuncunun kaliteleri önce tespit edilir, sonra Terim'in önereceği isimler tarafından da çıplak gözle izlettirilir ve raporlar tutulur. Yeni transferlerin olabileceğine inanıyorum.

RYAN BABEL BAŞROL ALIR

Babel'de neden hala somut adımlar atılamadı? Babel'le Galatasaray'ın anlaştığını biliyorum. Hollandalı, sosyal medya hesabından sürekli Aslan paylaşmaya devam ediyor. Babel çok deneyimli, zeki, akıllı ve Türkiye ligini yakından tanıyan bir oyuncu. Üstelik savruk değil. Toplara da isabetli ve sert vuruyor. Babel'in Galatasaray'ın kampına katılacağını düşünüyorum. Terim'in planları arasında, Babel'in önemli rolü olacak.