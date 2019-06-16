Ateşin altına odun atıyorlar!

Galatasaray yönetiminin, transfer ve para harcama yetkisinin engellenmek istendiği ortaya çıktı. Yönetim ile muhalefet arasındaki çekişme nereye varacak?

Galatasaray'ın geleceği parlak akıllı, sakin ve yetenekli genç isimlerinden Ural Aküzüm'ün "Dışarıda yüzlerce önemli mücadelemiz varken birbirimize düşürülmek benim Galatasaray'ıma yakışmıyor" söyleminden G.Saray camiası bir ders çıkarmalıdır.

2 şampiyonluk yaşayan, ekonomik konularda kulübe kârlılık getiren Mustafa Cengiz ve yönetimine karşı bazı kesimler "kan davası" zihniyetinden vazgeçmelidir. Eğer G.Saray'ın borcu 242 milyon dolara iniyorsa, Sportif AŞ kara geçiyor ve UEFA'da ceza alınmıyorsa tüm bu başarıların altında Mustafa Cengiz ve yönetiminin imzası vardır.



Hatırlatayım; Adnan Polat'a yapılan idari ibrasızlıkta sosyal medya bu kadar güçlü değildi. İdari ibrasızlığı bahane edip yönetimi düşürmeye çalışanlar eğer Galatasaray'ı kaosa sürüklerler ise karşılarında taraftarların hışmını bulurlar.

Eğer Galatasaray'ı borca sokup Avrupa'dan men cezası almasına neden olan Ünal Aysal ile iki yıl şampiyon olan kadroyu oluşturan ve arkasına neredeyse teneke bağlanarak gönderilen Dursun Özbek'i "mali-idari" olarak ibra edenler bugün Cengiz'e karşı husumet besliyorsa sürdürdükleri kavgayı asla kazanamazlar.

Galatasaray'da "Ortak akıl" acilen devreye girmeli..

Mart 2020'deki mali kongreye kadar sular durulmalı ve acilen barış süreci adımlar atılmalıdır.

Ortak çıkar Galatasaray ise Mustafa Cengiz'e "Seçime git" diye akıl veren zihniyetler ateşin altına odun atmayı bırakmalıdır.

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi de G.Saray'ın duayen isimleriyle bir araya gelip huzur ve barış sürecini başlatmalıdır.



RİZE UÇUYOR



G.Saray'da Diagne'nin satılması gündemde...

Yerine de Rize'den Vedat Muriç düşünülüyor.

Vedat, Galatasaray için doğru bir seçim mi?

Kasımpaşa'dan devre arası gelen Diagne'nin fiziksel yetersizliği için Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Bartali "Devre arası yatmış. Kamp süresini bizle geçirmediği için fizik güç takımın gerisinde" raporunu vermişti. Bu tehlike sürüyor.

Afrika Kupası 21 Haziran'da başlayıp 19 Temmuz'da bitecek.

Herkes tatile giderken Diagne milli takım kampına katıldı.

Eğer Senegal finale kadar gelirse Diagne tatil için en az 15 gün izin isteyecek.

Bu durumda Bartali'nin "önemli" diye vurguladığı sezon öncesi kampa Diagne katılamayacak.

Zam isteyen Diagne'ye eğer teklif varsa ve Fatih Terim de izin veriyorsa Galatasaray yönetimi 13 milyon euro'dan aşağı olmamak üzere Senegalli golcüyü satabilir.

Vedat Muriç, Galatasaray'da verimli olur. Futbolda sol ayaklı golcü bulmak zordur.

Uzun mesafeli koşular yapan Vedat sırtı dönük top tutabildiği gibi kafa vuruşlarında da çok etkili.

10 milyon euro bonservis isteyen Rizespor yönetimi ise bence uçuyor.

Rizespor, Devler Ligi'nde oynamayı arzulayan Vedat için Galatasaray'la masaya oturup makul bir anlaşma yapmalıdır.