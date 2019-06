Babel & Banega Galatasaray’ı uçurur

Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile imzaların an meselesi olduğu belirtiliyor.

Üç oyuncu, Galatasaray açısından doğru isimler mi?

Babel, Beşiktaş'ın son şampiyonluğuna oynadığı kaliteli futbolla katkı sağlamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkmasında büyük rol oynamıştı. Türk futbolunu yakından tanıyor ve olgunluk dönemini yaşıyor. Galatasaray'a sadece kalitesiyle fayda sağlamaz, tecrübesiyle de güç katar.

Şener Özbayraklı düne kadar milli takımın sağ bekiydi. Hücuma etkili çıkıp, isabetli ortalar yapabiliyor.

Savunmada rekabeti arttırabileceği gibi Terim'in elini güçlendirir.

Durmaz'a gerek yok Jimmy Durmaz'ın transferini gereksiz buluyorum. Jimmy, kulübede oturmayı sevmeyen bir oyuncu. Yerli kimliğini taşıması cazip gibi görünse de, oynamadığı süreçte sıkıntı yaratır.

-Ndiaye ayrıldı, Selçuk ile henüz sözleşme imzalanmadı.

Ever Banega'nın transfer edilmesi bekleniyor. Arjantinli futbolcu, Ndiaye'nin yerini doldurur mu?

Ndiaye'yle Banega aynı tip oyuncu değil. Arjantinli yıldız, Galatasaray'da Sneijder tipini sahaya yansıtır. Hollandalı'ya oranla daha sert ve agresif bir oyuncu. Galatasaray'ın orta alanına ve hücum bölgesine dinamizm katar. Ndiaye çalışkan ama savruk bir oyuncuydu. Banega, oyun kalitesi ve futbol aklıyla Galatasaray'ın Avrupa'da da başarılı olmasını sağlar.



KOÇ'UN AMACI HUZUR BOZMAK

F.Bahçe'nin mali kongresine bir taraftarın Ali Koç'a, "Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın" yalvarışı damga vurdu. Koç'un Terim çıkışıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ali Koç'un amacı; kendi başarısızlığını başkalarının huzurunu bozarak gölgelemeye çalışıyor.

Terim'in Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığı tazminat için Koç, "Bu paralar kulüplerin parasıdır. Ödenmemesi gerekir" diyor. Koç, Ersun Yanal'dan bir Terim yaratamayacağını bildiği için, çareyi bağcıyı dövmekte arıyor. Sayın Koç'a hatırlatırım;

Hiddink, Lucescu gibi hocalar deve yüküyle tazminatlarını alıp giderken, TFF'nin ödediği paralar kulüplerin paraları değil miydi?



MBAYE DIAGNE ZARAR VERİYOR

Diagne'nin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bu noktadan sonra Galatasaray'da forma giyebilir mi?

Futbolcular için "Çocuk ruhlu" derler. Bu tanıma en uygun isim olarak Diagne'yi gösterebilirim. Senegalli golcü, gamsız bir karaktere sahip. Davranışlarının nereye gideceği konusunda bir türlü akıl yürütemiyor.

Gol kralı olmasına rağmen sosyal medyadaki paylaşımları yüzünden gereksiz öfkeler alıyor.

Diagne'nin sorumsuz tavırları rakiplere malzeme verdiği gibi hem kendine hem de Galatasaray'a zararı dokunuyor. Büyük ihtimalle Arabistan'a gidecek gibi görünüyor. Eğer, Galatasaray'da kalırsa Fatih Terim'in kendisiyle özel olarak ilgilenmesi gerekir.

Çünkü Terim'in en büyük özelliği, sorunlu futbolcuları futbola döndürmesidir.



HİDAYET BAŞKAN, KAVGAYI BİTİRSİN

Fenerbahçe ve A.Efes arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Efes bugün kazanırsa kupaya uzanacak.

Ergin Ataman ile F.Bahçeli taraftarlar arasındaki tartışmalar için neler söyleyeceksiniz?

Fenerbahçe taraftarının, Ergin Ataman'a karşı ciddi bir alerjisi var.

Hangi takıma giderse gitsin her F.Bahçe maçında tribünlerden tepki almaya devam edecek.

Ayrıca Ergin hocanın Galatasaray kimliğine sahip olması F.Bahçe camiasının katlamalı tepkisine neden oluyor. Basketbol Federasyonu, kan davasına dönüşen "Ergin Ataman-F.Bahçe" kavgasına çözüm bulmalıdır.

Final Four oynayan iki takıma, bu kavga yakışmıyor, üstelik Avrupa'ya rezil oluyoruz.



İYİ WELBECK İŞ YAPAR

Welbeck forvet için konuşulan isimler arasında. Arsenal ile sözleşmesi biten oyuncu katkı sağlayabilir mi?

Welbeck, İngiltere Milli Takımı'nda 42 maç oynayıp 16 gol atmış. Kalitesini tartışmam.

Sakatlıkla ilgili bilgi aldığınız zaman, 9 Kasım 2018'de ayak bileğini kırıldığını görürsünüz.

Çabuk ve hızlı bir oyuncu olduğu için de diz, tendon sakatlıklarını da fazlasıyla yaşadı.

Sağlam bir Welbeck'e ücreti de Galatasaray'a uyarsa kimse 'hayır' diyemez.

Welbeck'in önündeki engel istediği yüksek ücret değil, bence; kronik sakatlıklar yaşamasıdır.



FATİH TERİM'İN GÖZÜ TETTEH'TE

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Diagne ve Mitroglou geçer not alamadılar. Sarı-kırmızılı ekibin forvet hattında değişikliğe gitmesini bekliyor musunuz?

Fatih Terim'in gözü hala Tetteh'te.

Bu genç golcünün, transferini bitirmek için yönetim ciddi çaba harcıyor. Tetteh'in de gönlü Galatasaray'da oynamaktan yana.

Transferdeki en büyük engel, Sparta Prag'ın tok satıcı rolünü üstlenmesi.

Ayrıca Rizespor'dan Muriç'i Terim kadroya katmak istiyor.



MURİÇ'İN AKLI CİMBOM'DA

Muriç'in de Rize yönetimine, "Ben sözleşme uzatmayacağım, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum.

Beni Galatasaray'a verin" dediğini biliyorum. Bu iki oyuncunun transferi, Diagne'nin kararıyla ilgili olacak.

Mitroglou, Galatasaray'da olmayacak.

Yunanlı golcünün 1 yıllık sözleşmesi var.

Galatasaray Mitro'yu Olympiakos'a vermeyi planlıyor. Atina'dan konuştuğum Olympiakoslu bir yönetici bana "Mitro'nun Galatasaray'dan aldığı parayı ödeyemeyiz" dedi. Şimdi Galatasaray'ın önünde iki yol var; 1- Mitro'nun alacağının bir kısmını ödeyerek Olympiakos'a yollamak. 2- kadroya almayıp parasının tamamını ödemek.