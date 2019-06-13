2002 ve 2008'i unutmayın

Emre Akbaba’nın ayağı kırılmasa Milli Takım’da olurdu. Galatasaray’a haksızlık yapılmasın.

Milli takımın yaptığı son iki maçta lig şampiyonu Galatasaray'dan hiç oyuncu bulunmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Türkiye, 2002'de dünya üçüncüsü olduğunda UEFA Kupası'nı kaldıran oyuncuların tümü kadrodaydı. Türk Milli Takımı, 2008'de Avrupa üçüncüsü olduğunda kadroda 8 tane Galatasaraylı vardı.

Emre Akbaba sakatlanmasaydı kesin kadroda olacaktı. Bu sezon yapılacak yerli transferlerin çoğu Milli Takım'a hizmet edecektir.

Galatasaray geçen sezon genelde yabancılardan kurulu bir 11'le mücadele etti.

Bu sezonki kadro yapılanmasında yerli oyuncuların yeri nasıl olmalı?

Ozan Kabak'ı hatırlatırım Fatih Terim, UEFA şampiyonu olduğunda Galatasaray'da ilk 11'de oynayan 4 yabancı vardı, diğerleri hep Türk'tü.

Terim asla yerli oyuncuya sırtını dönmez. Bu yüzden Terim yeni sezonda kulübeyi güçlendirmek adına yerli yetenekleri ve tecrübelileri transfer etmeyi planlıyor. Ama rekabette eğer yerli oyuncu, yabancının önüne geçemezse o zaman Terim zorunlu olarak yine 11 yabancıyla sahaya çıkar.

Hatırlatırım Ozan Kabak performansıyla pahalı transfer Maicon'u kulübeye yollamıştı.

Ozan gibi hedefi olan yerli oyunculara Fatih Terim kapıları sonuna kadar açar.



HERKES GİDER FEGHOULİ KALIR

Belhanda, Diagne veya Feghouli'nin iyi bir teklif gelmesi halinde satılması planlanıyor. Bu üç oyuncudan hangisi gönderilirse takım en az etkilenir?

Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli ile 2 şampiyonluk, yarım sezon oynayan Diagne 1 şampiyonluk yaşadı. Şampiyon olan kadroyu yüksek maliyette transfer teklifleri olmadığı sürece bozmak hatadır. Belhanda satılabilir.

Diagne söylendiği gibi Suudi Arabistan tarafından yüksek maliyetle alınacaksa satışına izin verilebilir. Ben Feghouli'yi göndermeyi düşünmem. Çünkü Feghouli, Galatasaray'ın saha içinde oyun lideri olarak görev yaptı.

Hem takımı ateşledi hem de kritik gollere imza attı. Eğer Feghouli satılırsa Galatasaray ciddi olumsuzluk yaşar.



TERIM YERLİYE SIRT ÇEVİRMEZ

Şener Özbayraklı kısa süre içinde açıklanacak. Mariano ve Linnes vardı. Galatasaray Akademisi, Şener kadar oynayacak birini çıkaramaz mıydı?

Akademi, Fatih Terim'e bir sağ bek sunabilseydi Şener Özbayraklı transfer zaten gerçekleşmezdi.

Ayrıca Galatasaray bu sezon bütçeye uygun hareket edip mümkünse bonservisi elinde olan oyuncuları transfer etmeyi planlıyor.

Şener Özbayraklı'nın da bonservisi elinde.

Galatasaray'ın yine 3 kulvarda yarışacağını düşünürsek kulübeyi güçlü tutmak ve yerli oyuncu kalitesini artırmak doğru bir transfer politikası olarak görünüyor.



GALATASARAY'A YAKIŞMIYOR

Yönetimin ibra edilmemesi nedeniyle başlayan hukuki süreç devam ediyor.

Mahkeme yarın (bugün) tedbir kararıyla ilgili bir karar verecek. Buradan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

Galatasaray camiasının artık bir barışa ihtiyacı var.

Mustafa Cengiz'e Adnan Polat modeli gibi davranmayı camia düşünmemelidir. Medeniyetin beşiği olarak gösterilen Galatasaray'a bu tür saçma bir ibrasızlık yakışmıyor.

Yönetimi mali konularda ibra ederken "Kulübü parasal olarak zarara uğratmadın" diyorsun sonra da "Senin tavrını beğenmiyorum" diyerek idari ibrasızlık yapıyorsun.

Galatasaray, Mustafa Cengiz yönetimiyle 2 yıl üst üste şampiyon oldu. Parasal yönden de kara geçti. Üstelik Yargıtay'ın verdiği karar gereği mali yönden ibra olan bir yönetim, idari yönden de ibra edilmiş sayılıyor.



SELÇUK İNAN HAFIZA KARTI

Anlaşması biten Sinan ve Selçuk ile sözleşme yenilenmeli mi?

Taraftarla takışan Sinan Gümüş'ün Galatasaray'da geleceği olmaz. Kaptan Selçuk İnan, Galatasaray'ın Muslera ile birlikte son 8 yılın hafıza kartıdır. Selçuk'un düşük bir maliyetle sözleşme uzatacağına inanıyorum. Selçuk sadece bir kaptan değil, yeni oyunculara Galatasaray'ı anlatacak bir kimliktir.



KAOSA SÜRÜKLENİR

Galatasaray'ın borç alacak farkı 1.4 milyar TL olarak açıklandı. Sahada ve ekonomik olarak işler iyi giderken kongreden çıkan ibrasızlık kararının bir noktada kulübe zarar verdiğini düşünüyor musunuz?

Adnan Polat'a yapılan ibrasızlıkta sosyal medya bu kadar güçlü değildi.

Eğer Galatasaray'ın borcu 242 milyon dolara iniyorsa Sportif AŞ kara geçiyor ve UEFA'dan ceza alınmıyorsa tüm bu başarıların altında mevcut yönetimin imzası vardır.



İdari ibrasızlıkta ısrar edenler Galatasaray'ı kaosa sürüklerler ve taraftarın hışmına uğrarlar.