Ders verdik

Yıldızlarla maç kazanırsınız, takım olursanız şampiyonluğu alırsınız. Dünya yıldızlarından kurulu Fransa Milli Takımı'na karşı takım oyununu ve kompakt futbol anlayışımızı sahaya mükemmel yansıttık. Kaleci Mert'ten başlayıp Burak Yılmaz'a uzanan oyun anlayışımızda dikkatimizi hiç kaybetmedik, hep sakin kaldık.

Bir taktik ustası Şenol Güneş'in becerisi ile Fransa önünde oyunu kendi alanımızda kabul ettik, topu rakibe bıraktık. Mbappe, Griezmann, Coman gibi ayak becerileri yüksek, hızları müthiş oyunculara etkili olabilecekleri geniş alanları vermedik.

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Takım olarak Fransa'ya yakın oynadık ve Dünya Şampiyonu'nun hem hatasını bekledik hem de hata yapmaya zorladık.Cengiz'in soldan arka direğe kestiği topu Merih kafa ile indirdi, partneri Kaan Ayhan mükemmel bir kafa golü attı. Gol sonrası şımarmadık, telaşa kapılmadık.Burak Yılmaz'ın Pogba'dan kaptığı topla gelişen atakta Cengiz Ünder ile mükemmel bir ikinci gol attık.Milli Takımımız'ın en büyük özelliği Fransa'ya karşı yaptığımız savunmayı hücumdan başlatmamızdı.34 yaşındaki Burak inanılmaz koşular yaptı, rakibin üzerine üzerine gitti.Mahmut takımı bir maestro gibi yönetti.Nihayet uzun yıllar savunmanın göbeğinde kullanabileceğimiz Merih-Kaan ikilisine kavuştuk. Hasan Ali Kaldırım hatasız oynadı.Kenan Kahraman sırtı dönük etkili toplar tuttuğu gibi Fransa savunmasından da ciddi toplar çaldı.

Herkes Mbappe'yi izlemeye gelmişti. Ama sadece Türkiye değil Fransa'da da manşetleri Cengiz Ünder süsleyecek.

Çünkü Cengiz oynadığı mükemmel oyunla attığı ve attırdığı gollerle Avrupa'da transfer piyasasının gözdesi olacaktır. Şenol Güneş ve Milli Takım oyuncularına Türkiye'ye böyle bir zafer yaşatıkları için teşekkür ediyorum.