Bir Melo şart – Levent Tüzemen – Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Haberler Yazarlar Levent Tüzemen Bir Melo şart

Bir Melo şart

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon kolay gruptan çıkamamıştı.
Bu sezon başarı için neler yapmalı?
eğer tüccar futbolcu zihniyetiyle hareket etmeseydi , 'ne devam ederdi. 'da oynamayı sürdüren golcülerle yola çıkacaksın.
Kostas Mitroglou bu haliyle için yeterli olmaz. Mbaye Diagne de tecrübesiz ve gamsız bir golcü. Alınacak yeni bir golcü Şampiyonlar Ligi'ni de tanımalı ve iş yapan biri olmalı. Ayrıca orta sahaya Melo tipi savaşçı ruhlu, topu oyuna doğru sokan biri alınmalı.
Muslera yedeklenmeli Belhanda, Galatasaray'a skor anlamında katkı sağlamıyor. Eğer satılabilirse yerine skora doğru katkı verecek modeli bir oyuncu düşünülmeli.
Muslera'yı da yedekleyecek bir kaleci gündeme gelmeli.
Kongolu Luyindama Uruguaylı Muslera, Japon Nagatomo, Cezayirli Feghouli hepsi Fatih Terim için "O bizim babamız gibi" diyor.
Terim bunu nasıl sağlıyor?
Bununla ilgili en güzel cevabı Fernando vermişti. Brezilyalı yıldız "Terim herkese dokunabilen bir insan. Allah'ın verdiği bir yetenek bu. Bunun bir okulu yok. Bu anlatılmaz ancak yaşanır" demişti. Eğer Terim ile çalışma fırsatı bulan her hep bu sözleri dile getiriyorsa bu tamamen usta hocanın aidiyet duygusuna ve aile olabilme inancına gösterdiği saygının yansımasıdır. Galatasaray aile olduğu her dönemde şampiyonluğu kucaklamıştır.
Bu ailenin içinde sadece teknik heyet ve futbolcular yoktur, taraftarlar, yöneticiler ve Florya'da görev yapan çalışanlar da vardır.

NDİAYE SON ALTERNATİF
Ndiaye, Stoke City ile alt ligde oynamak istemiyor.
Geçen sezon olduğu gibi Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'ni tercih ediyor. Aslan onu yeniden kadrosuna katmalı mı?
Galatasaray bu sezon tüm kulvarlarda 52 maça çıktı.
Ndiaye ligdeki 34 maçın 23'ünde oynadı ve son haftalarda da oyundan alındı. Toplamda da 33 maçta forma giydi. Ndiaye'nin ligin 2. yarısındaki performansının çok iyi olduğunu söyleyemem.
Eğer Galatasaray, Ndiaye'den daha iyi bir yapabilirse Senegalli orta sahayla yeni sezon için sözleşme yapmanın bir anlamı yok.
Bütçe daha iyi oyuncuyu almaya izin vermiyorsa takımı ve hocayı tanıma adına Ndiaye son alternatif olabilir.

AMAÇ HUZUR BOZMAK
Fatih Terim "Rütbemiz farklı" dedi. Bu sözleri nasıl yorumluyorsunuz?
Ligin ilk yarısında Galatasaray'a saha içerisinde her türlü hakem hatası yapıldı. VAR'a rağmen doğru kararlar verilmedi.
O gün kimse ses çıkarmadı. Hatta maçında Skubic'in yaptığı faule rağmen Galatasaray'a verilen haksız penaltıya tepki gösteren ve yönetimine tarihe geçecek cezalar verildi. Bu fırsatı kaçırmayan Kulüpler Birliği Başkanı ve birçok kulüp, Galatasaray'ın hakem tepkilerine karşı, TFF'yi tehdit eden bir ortak bildiri yayınladılar.
Yani Galatasaray'ı yok saydılar.
Ligin son haftalarında Galatasaray atı alıp Üsküdar'ı geçince hakem konusunda destek vermeyen yöneticiler bu kez algı operasyonlarıyla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunu engellemeye çalıştılar.
sezonu özetleyen mükemmel bir yorum yaptı. Bu mesajın bana göre anlamı şöyledir: "Sorunun kendilerinde olduğunu anlamak istemeyenler, çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulurlarmış"

ÖMER ALİ'YE KULAK VERİN
Yabancı sayısının düşürülmesi sürekli konuşuyor. Bu doğru bir karar olur mu ve Galatasaray'ı nasıl etkiler?
Yabancı sayısında tribünde oturma modeline karşıyım.
Yabancı uygulamasında oyuncular sahada ve kulübede olmalı.
Tribünde oturan yabancının kulüplere ciddi külfeti oluyor. Ayrıca yabancı oyuncu kısıtlanmasına da tamamen karşıyım. İngiltere, Almanya, Fransa gibi futbolda önde gelen ülkeler böyle bir tartışmayı yapmıyorsa ben Türkiye'deki yapılan tartışmanın tamamen Galatasaray'a karşı bir planlama olduğunu düşünürüm.
TFF'nin yabancı kısıtlama konusuna en güzel cevabı Konyaspor'un yıldızı Ömer Ali Şahiner verdi: "Yılda 45 maç oynuyorum. Yabancı sınırı beni etkilemiyor. Diğer arkadaşlarımı da etkileyeceğini zannetmiyorum. Ben yabancılardan çok şey öğreniyorum.
Futbolumuzda bu sıkıntı olmamalıdır.
Çünkü pasaport değil yetenek oynar"

Murat Kapanlı sordu, Levent Tüzemen cevapladı

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 30 Mayıs 2019, Perşembe
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