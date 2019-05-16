Koleksiyoncu

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Galatasaray-Akhisar maçları hiç kolay olmamıştır. Özellikle Akhisar, G.Saray'a hep ters gelir, kompakt futbol felsefesini başarı ile uygular.

Ligde Galatasaray deplasmanda kaybetmiş, evinde de Mitroglou'nun mucizevi golüyle 90+5'te kazanmıştı. Akhisar, kupa finaline Manu'yu önde tek bırakıp 1-9-1 taktiği ile oynadı. Topa G .Saray hakim oldu, Akhisar kontrataklarla gol aramayı planladı. Terim'in öğrencilerinin, Akhisar duvarını aşabilmek için iki planı olabilirdi: 1- Duran toplar, 2- Araya atılan final pasları. Her Galatasaray maçında mutlaka gol atan Manu, Selçuk'un kaptırdığı Güray'ın hücuma taşıyıp pasa dönüştürdüğü topu gol yaptı.

Galatasaraylı oyuncular, bir kez daha bu golle Akhisar'ın oyun tuzağına düştü.

Sahanın en iyisi olan Linnes'in oyunun hemen başında Diagne'ye gol attırmak istediği pozisyonda topa kendisi vursaydı, Galatasaray erkenden öne geçecekti. Norveçli yıldız, soldan bindirmeleriyle Akhisar defansını alt üst etti, bir de penaltı yaptırdı. Topun başına ukalaca gelen Diagne'nin vuruşunu Fatih kurtardı.