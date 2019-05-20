Final geleneği – Levent Tüzemen – Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Levent Tüzemen Final geleneği

Final geleneği

Harry Kewell G. Saray'da oynarken tarihe geçen şu sözü söylemişti: " 'de G.Saray'a karşı oynanan bir oyundur".
G.Saray bu sezon, rakiplerinin başarılı olmaması için yarattığı algı operasyonuna rağmen tarihinin en önemli şampiyonluğuna imza attı.
Kupa koleksiyoneri ile öğrencilerinin 'e karşı 8 puan geriye düştükleri anda bile vazgeçmeyen, kazanma duyguları, inançları bu şampiyonlukta etken oldu. Yeri geldi, hocası ve oyuncuları yüksek cezalar aldı, yeri geldi başkan 'e 150 gün ceza kesildi.
Rakiplerinin algı operasyonu yetmezmiş gibi, camiadaki bazı kişiler yönetimi idari yönden ibra etmeyerek, resmen G.Saray takımına darbe vurmaya çalıştı.
Tüm bu olumsuzlukları başta Muslera olmak üzere, Feghouli, Onyekuru, Linnes, , Mariona, Luyindama, Marcao ve diğer tüm oyuncu grubu tekmeye kafa koydu.

***

Sahada yüreğiyle mücadele etti.
Ve şampiyonluğu tırnaklarıyla kazıyarak aldılar.
Başakşehir maçında kazanılan başarıda 'u dolduran her zamanki cefakar seyircinin payı da büyüktü.
Ama Türkiye'nin en iyi kompak futbolunu oynayan takıma karşı devreye skor olarak geride girip, ikinci yarıda ikisi sayılmayan dört gol atan G.Saraylı oyuncuların ortaya koyduğu refleks büyük takım olmanın göstergesiydi.
G.Saray'ın genlerinde her zaman finalleri kazanma özelliği vardır.
Başakşehir'i de ligi buraya taşıdığı için kutlamak gerekir.
Ama büyük takım olamadığınız sürece, taraftara ve medyaya sahip olamadan bu tür finalleri kazanamazsınız.
22'nci bu anlamlı ve kıymetli şampiyonluk rakiplerinin moralini bozacağı gibi G.Saray'ı da kara geçirdiği için bu ortamda ciddi biri ekonomik destek sağlayacaktır.
Emeği geçen herkesin eline ve yüreğine sağlık..

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 20 Mayıs 2019, Pazartesi
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