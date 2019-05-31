Güneş farkı – Levent Tüzemen – Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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Güneş farkı

'da bereketi devam ediyor. Arnavutluk ve Moldova galibiyetlerine Mili Takım bu kez galibiyetini ekledi.
Şenol hoca puan maçlarını kazanırken uluslararası başarıları ve tecrübeleri yüksek 30 yaş üstü isimleri gençlerle birlikte sahaya sürmüştü.
Milli Takım'ın geniş futbolcu havuzunu Şenol Hoca hemen Yunanistan'a karşı kullandı.
Arnavutluk-Moldova maçlarında sahaya çıkan kadrodan sadece , Okay Yokuşlu ve Yunanlılar'a karşı ilk on birde oynadı.

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Bakmak ile görmek ve karar vermek arasında ciddi fark vardır. Lucescu futbolcu havuzumuza sadece baktı.
Şenol Hoca geniş havuzu devreye soktu. grup maçlarında Milli Takım'a ciddi katkı verecektir.
Mükemmel bir gol atan ve ikinci gol öncesinde topu rakipten kapan sonra Kenan'a asist yapan Cengiz futbolunu ve oyun anlayışını Roma'da çok geliştirmiş.
Şenol Hoca'nın "Oyunun patronu sensin" dediği Yusuf Yazıcı Milli Takım'ı ilk yarı mükemmel yönetti.
Hücuma çıkarken topu ters kanada taşıyarak sıkışan oyunu rahatlattı.

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Yardımlaşmayı ön plana çıkarmak, geriye yardıma gelmek, pas oyununda sık alan değiştirmek ve top rakibe geçtiğinde hemen baskı yapmak Milliler'in göze çarpan güzel özellikleriydi.
Lucescu'nun aklından bile geçirmediği Uğurcan'ı gözünü kırpmadan Şenol Hoca kaleye monte etti. Uğurcan sakin oynadı ve güven verdi.
Şenol Hoca Yunanistan maçında bizlere Milli Takım'ın gelecekle ilgili genç ve yetenekli oyuncu vitrinini gösterdi. Ayrıca oyunculara "Herkese kapımız açık. Rekabet ortamında formayı hak eden alır" mesajını verdi.
Not: Yediğimiz gol savunma hatasıydı.
Özellikle önünde böyle pozisyon hatası yapmamalıyız.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 31 Mayıs 2019, Cuma
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