Güneş farkı

Milli Takım'da Şenol Güneş bereketi devam ediyor. Arnavutluk ve Moldova galibiyetlerine Mili Takım bu kez Yunanistan galibiyetini ekledi.

Şenol hoca puan maçlarını kazanırken uluslararası başarıları ve tecrübeleri yüksek 30 yaş üstü isimleri gençlerle birlikte sahaya sürmüştü.

Milli Takım'ın geniş futbolcu havuzunu Şenol Hoca hemen Yunanistan'a karşı kullandı.

Arnavutluk-Moldova maçlarında sahaya çıkan kadrodan sadece Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun Yunanlılar'a karşı ilk on birde oynadı.

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Bakmak ile görmek ve karar vermek arasında ciddi fark vardır. Lucescu futbolcu havuzumuza sadece baktı.

Şenol Hoca geniş havuzu devreye soktu. Cengiz Ünder grup maçlarında Milli Takım'a ciddi katkı verecektir.

Mükemmel bir gol atan ve ikinci gol öncesinde topu rakipten kapan sonra Kenan'a asist yapan Cengiz futbolunu ve oyun anlayışını Roma'da çok geliştirmiş.

Şenol Hoca'nın "Oyunun patronu sensin" dediği Yusuf Yazıcı Milli Takım'ı ilk yarı mükemmel yönetti.

Hücuma çıkarken topu ters kanada taşıyarak sıkışan oyunu rahatlattı.

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